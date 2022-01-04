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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У битві титанів «Кременчук» програв «Соколу»

Сьогодні, 21:42 Переглядів: 183

 

На льодовій арені Айсберг триває Кубок України

У Кременчуці другий день на льодовій арені Айсберг триває Кубок України з хокею. Наразі команди провели половину матчів групового турніру. В перший змагальний день «Кременчук» переміг 8:0 БСФК, а «Сокіл» здобув рекордну перемогу в новітній історії з рахунком 11:1 над «Дніпром». Сьогодні «Дніпро» переграв БСФК 7:4.

«Дніпро» (Херсон) – БСФК (Бровари) – 7:4 (2:1, 4:2, 1:1)

Шайби: 1:0 – Бандуркін (Ратушний, Кірющенков, - більш.), 10:01. 1:1 – Бородай (Стецюра, Ступак, - більш.), 06:01. 2:1 – Попов (Зайцев, Хамматов), 19:02. 2:2 – Логач (Пасманик, Алдамжаров, - більш.), 21:31. 3:2 – Сергеєв (Ратушний, - більш.), 25:59. 4:2 – Басков (Ратушний, Павлов), 27:26. 4:3 – Гребеник (Стецюра, Бородай, - більш.), 30:03. 5:3 – Попов (Саврицький, Зайцев), 36:03. 6:3 – Попов (Басков, Бандуркін), 38:43. 6:4 – Ступак (Бородай, Грабовецький), 42:12. 7:4 – Сергеєв, 43:58

Київський «Сокіл» здобув другу перемогу в рамках Кубка України-2022. Щойно кияни здолали свого головного конкурента – «Кременчук».

«Сокіл» (Київ) – «Кременчук» - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – Рубан (Міхнов), 02:35. 1:1 – Казьянін (Денискін, Дубінін), 10:09. 2:1 – Міхнов (Кузьменко, Рубан), 22:59. 3:1 – Благий (Смирнов, Павленко), 29:53. 3:2 – Денискін (Дубінін, Боярчук, - більш.), 39:23. 4:2 – Рубан (Міхнов, Кузьменко), 43:31. 5:2 – Рубан (Міхнов, Кузьменко, - більш.), 53:08. 5:3 – Толстушко (Грицьких, Савченко, - більш.), 55:14

Сокіл: Кубрицький (Ганін). Мажуга – Алексєєв, Хайруллов – Рибалко, Лєтов – Герцик, Сушков – Гончаренко. Рубан – Кузьменко – Міхнов, Благий – Смірнов – Павленко, Єлісєєнко – Німенко – Андрущенко, Давидов – Сімчук – Коржилецький.

Кременчук: Боярчук (Гордюшин). Хришпенць – Забавін, Денискін – Савченко, Савицький – Варава, Сібілевич – Матусевич. Созонов – Сєранов – Баснєв, Гриценко – Григорян – Толстушко, Яковлев – Грицьких- Дубінін, Казьянін – Ворона – Горлушко.

Як поділяться 500 тисяч преміальних?

Призовий фонд турніру складе 500 000 гривень.
Половину призових отримає володар Кубка. 125 000 – фіналіст. Команда, яка посяде в групі третє місце, отримає 75 000. Колектив, який стане четвертим, збагатиться на 50 000 гривень.
Зауважимо, що єдиний досі Кубок України в 2007 році виграв київський «Сокіл».
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«Світло гранатовими» несподівано стали хокеїсти «Кременчука»

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Кубок України
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