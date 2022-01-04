Четверо кременчужан сьогодні померло через коронавірус

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 824

Сьогодні, 4 січня, в Кременчуці зареєстрували 15 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 9 жінок віком від 26 до 85 років та 6 чоловіків віком від 32 до 77 років. Із них 11 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 4 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 88 пацієнтів.

Одужало 192 кременчужанина.

На жаль померло четверо: три жінки віком від 58 до 85 років та 83-річний чоловік. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 17 959 випадків хвороби: одужало 16 276, померло 649.