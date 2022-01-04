Які дороги Полтавщини ремонтуватимуть у 2022 році

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 459 Коментарів: 1

Список опублікувала Служба автомомбільних доріг у Полтавській області

Служба автомобільних доріг у Полтавській області опублікувала список доріг, які мають відремонтувати цього року. До проєкту 2022 року потрапили наступні об'єкти: друга черга обходу Полтава;

обхід смт Котельва;

М-22 Полтава – Олександрія;

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь;

Н-12 Суми – Полтава;

Р-10 Канів – Чигирин – Кременчук;

Р-11 Полтава – Красноград;

Р-42 Лубни – Миргород – Опішня;

Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин;

Т-17-05 Лохвиця – Гадяч – Охтирка – КПП Велика Писарівка;

Т-17-16 Хорол – Семенівка – Кременчук.

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