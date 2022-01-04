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Кременчук, Полтавщина

Які дороги Полтавщини ремонтуватимуть у 2022 році

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 459 Коментарів: 1

 

Список опублікувала Служба автомомбільних доріг у Полтавській області

Служба автомобільних доріг у Полтавській області опублікувала список доріг, які мають відремонтувати цього року.

До проєкту 2022 року потрапили наступні об'єкти: 

  • друга черга обходу Полтава;
  • обхід смт Котельва;
  • М-22 Полтава – Олександрія;
  • Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь;
  • Н-12 Суми – Полтава;
  • Р-10 Канів – Чигирин – Кременчук;
  • Р-11 Полтава – Красноград;
  • Р-42 Лубни – Миргород – Опішня;
  • Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин;
  • Т-17-05 Лохвиця – Гадяч – Охтирка – КПП Велика Писарівка;
  • Т-17-16 Хорол – Семенівка – Кременчук.
0
Автор: Альона Душенко
Теги: дороги
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Коментарі: 1

4 054
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:10

Так ви ж напишіть який ремонт???


3 0

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