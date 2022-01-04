Які дороги Полтавщини ремонтуватимуть у 2022 році
Сьогодні, 18:01
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Список опублікувала Служба автомомбільних доріг у Полтавській області
Служба автомобільних доріг у Полтавській області опублікувала список доріг, які мають відремонтувати цього року.
До проєкту 2022 року потрапили наступні об'єкти:
- друга черга обходу Полтава;
- обхід смт Котельва;
- М-22 Полтава – Олександрія;
- Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь;
- Н-12 Суми – Полтава;
- Р-10 Канів – Чигирин – Кременчук;
- Р-11 Полтава – Красноград;
- Р-42 Лубни – Миргород – Опішня;
- Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин;
- Т-17-05 Лохвиця – Гадяч – Охтирка – КПП Велика Писарівка;
- Т-17-16 Хорол – Семенівка – Кременчук.
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