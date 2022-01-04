Завтра, 5 січня, без світла залишиться частина Кременчука

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 682

Причина - планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та електромережах міста

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 5 січня у Кременчуці тимчасово відключатимуть електроенергію. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах.

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