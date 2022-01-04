Завтра, 5 січня, без світла залишиться частина Кременчука
Сьогодні, 17:27
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Причина - планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та електромережах міста
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 5 січня у Кременчуці тимчасово відключатимуть електроенергію. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Житлобудівна,
- вул. Вагонна,
- вул. Кохнівська,
- пров. Житлобудівний,
- пров. Деповський,
- пров. Межовий,
- пр. Житлобудівний,
- пр. 1-й пр. Кохнівський,
- пр. 2-й пр. Кохнівський,
- пр. 3-й пр. Кохнівський,
- пр. 1-й туп. Парковий,
- пр. 2-й туп. Парковий
- вул. Олексія Древаля,
- вул. Великокохнівська.
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