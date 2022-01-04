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Кременчук, Здоров'я

Сліпота, продаж на органи та вбиті мрії: чого ще не варто боятися кременчужанам

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 408

 

У Міністерстві охорони здоров'я спростували найпоширеніші міфи, які активно поширюють соціальні мережі
  1. Міф: Медичний журнал «Ланцет» розгромив злочинну політику примусу до вакцинації
    «Медичний журнал «Ланцет» розгромив злочинну політику примусу до вакцинації», – в мережі масово поширюють спотворені результати дослідження, опубліковані 29 жовтня 2021 в медичному журналі The Lancet Infectious Diseases.
    Факт: У мережі суттєво спотворили висновки вчених. У дослідженні йдеться про те, що наявні вакцини залишаються ефективними для запобігання тяжким захворюванням і смертям від COVID-19. Автори публікації також наголошують на важливості подальших заходів у сфері охорони громадського здоров’я для зменшення поширення вірусу навіть серед вакцинованих.
    Більше інформації тут.
  2. Міф: Українців без їхньої згоди «пустять на органи»
    Чергова дезінформаційна хвиля накрила український сегмент соціальних мереж. Користувачі масово поширюють відео з неправдивими твердженнями про новий закон для системи охорони здоров’я України у галузі трансплантації. У роликах стверджується, що відтепер українці нібито «підуть на органи навіть без їхньої згоди», а анатомічні матеріали померлих громадян нібито «почнуть масово розпродавати за кордон». Повідомляється, що нововведення є настільки радикальними, що «родичів позбавлять можливості навіть поховати померлого».
    Факт: Силоміць вилучати анатомічний матеріал в українців не будуть. Закон дозволяє дати прижиттєву згоду чи незгоду на донорство своїх органів для трансплантації у разі смерті. Рішення щодо донорства можна змінити протягом життя.
    Більше інформації тут.
  3. Міф: Одна з побічних реакцій на вакцини від COVID-19 – повна сліпота
    Користувачі соцмереж поширюють інформацію про те, що серед побічних реакцій на вакцини проти COVID-19 зареєстровано тисячі випадків різних захворювань очей та сотні випадків повної сліпоти. Вони начебто посилаються на дані Агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії.
    Факт: Експерти організації Health Desk заявляють, що на сьогодні не встановлено зв’язку між вакциною мРНК від COVID-19 і сліпотою.
    Більше про цей міф тут.
  4. Міф: Українці, які отримали тисячу гривень за вакцинацію, мають подати декларацію про доходи
    У мережі поширюється інформація про те, що громадяни України, які отримали тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19, зобов’язані подати річну декларацію про доходи.
    Факт: Виплати, отримані в рамках програми «єПідтримка», не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб і не підлягають оподаткуванню. У коментарі StopFake Державна податкова служба України також підтвердила, що громадянам України не потрібно декларувати цю виплату.
    Більше у спростуванні.
  5. Міф: Аргентинський футболіст Серхіо Агуеро завершує кар’єру через наслідки вакцинації
    Поширюють інформацію про те, що аргентинський футболіст Серхіо Агуеро змушений попрощатися з футбольною кар’єрою через проблеми з серцем, начебто спричинені вакцинацією від COVID-19. «Уколопропаганда зробила своє! І таких зараз сотні спортсменів! Пропаганда калічить, вона вбиває мрію, улюблену справу, людину…» – стверджують користувачі соцмереж.
    Факт: Кардіолог футболіста спростував усі припущення про те, що завершення кар’єри Агуеро було викликане COVID-19 або пов’язане із вакцинацією. Причиною проблем зі здоров’ям у 33-річного гравця став крихітний шрам поряд із серцем після серцевої абляції. Проблеми із серцем у футболіста з’явилися ще у 2004 році.
    Більше у спростуванні.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: міфи спростування МОЗ
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