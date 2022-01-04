Сліпота, продаж на органи та вбиті мрії: чого ще не варто боятися кременчужанам

Міф: Медичний журнал «Ланцет» розгромив злочинну політику примусу до вакцинації

«Медичний журнал «Ланцет» розгромив злочинну політику примусу до вакцинації», – в мережі масово поширюють спотворені результати дослідження, опубліковані 29 жовтня 2021 в медичному журналі The Lancet Infectious Diseases.

Факт: У мережі суттєво спотворили висновки вчених. У дослідженні йдеться про те, що наявні вакцини залишаються ефективними для запобігання тяжким захворюванням і смертям від COVID-19. Автори публікації також наголошують на важливості подальших заходів у сфері охорони громадського здоров’я для зменшення поширення вірусу навіть серед вакцинованих.

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Міф: Українців без їхньої згоди «пустять на органи»

Чергова дезінформаційна хвиля накрила український сегмент соціальних мереж. Користувачі масово поширюють відео з неправдивими твердженнями про новий закон для системи охорони здоров’я України у галузі трансплантації. У роликах стверджується, що відтепер українці нібито «підуть на органи навіть без їхньої згоди», а анатомічні матеріали померлих громадян нібито «почнуть масово розпродавати за кордон». Повідомляється, що нововведення є настільки радикальними, що «родичів позбавлять можливості навіть поховати померлого».

Факт: Силоміць вилучати анатомічний матеріал в українців не будуть. Закон дозволяє дати прижиттєву згоду чи незгоду на донорство своїх органів для трансплантації у разі смерті. Рішення щодо донорства можна змінити протягом життя.

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Міф: Одна з побічних реакцій на вакцини від COVID-19 – повна сліпота

Користувачі соцмереж поширюють інформацію про те, що серед побічних реакцій на вакцини проти COVID-19 зареєстровано тисячі випадків різних захворювань очей та сотні випадків повної сліпоти. Вони начебто посилаються на дані Агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії.

Факт: Експерти організації Health Desk заявляють, що на сьогодні не встановлено зв’язку між вакциною мРНК від COVID-19 і сліпотою.

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Міф: Українці, які отримали тисячу гривень за вакцинацію, мають подати декларацію про доходи

У мережі поширюється інформація про те, що громадяни України, які отримали тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19, зобов’язані подати річну декларацію про доходи.

Факт: Виплати, отримані в рамках програми «єПідтримка», не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб і не підлягають оподаткуванню. У коментарі StopFake Державна податкова служба України також підтвердила, що громадянам України не потрібно декларувати цю виплату.

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