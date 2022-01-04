Сліпота, продаж на органи та вбиті мрії: чого ще не варто боятися кременчужанам
Сьогодні, 17:02
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У Міністерстві охорони здоров'я спростували найпоширеніші міфи, які активно поширюють соціальні мережі
- Міф: Медичний журнал «Ланцет» розгромив злочинну політику примусу до вакцинації
«Медичний журнал «Ланцет» розгромив злочинну політику примусу до вакцинації», – в мережі масово поширюють спотворені результати дослідження, опубліковані 29 жовтня 2021 в медичному журналі The Lancet Infectious Diseases.
Факт: У мережі суттєво спотворили висновки вчених. У дослідженні йдеться про те, що наявні вакцини залишаються ефективними для запобігання тяжким захворюванням і смертям від COVID-19. Автори публікації також наголошують на важливості подальших заходів у сфері охорони громадського здоров’я для зменшення поширення вірусу навіть серед вакцинованих.
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- Міф: Українців без їхньої згоди «пустять на органи»
Чергова дезінформаційна хвиля накрила український сегмент соціальних мереж. Користувачі масово поширюють відео з неправдивими твердженнями про новий закон для системи охорони здоров’я України у галузі трансплантації. У роликах стверджується, що відтепер українці нібито «підуть на органи навіть без їхньої згоди», а анатомічні матеріали померлих громадян нібито «почнуть масово розпродавати за кордон». Повідомляється, що нововведення є настільки радикальними, що «родичів позбавлять можливості навіть поховати померлого».
Факт: Силоміць вилучати анатомічний матеріал в українців не будуть. Закон дозволяє дати прижиттєву згоду чи незгоду на донорство своїх органів для трансплантації у разі смерті. Рішення щодо донорства можна змінити протягом життя.
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- Міф: Одна з побічних реакцій на вакцини від COVID-19 – повна сліпота
Користувачі соцмереж поширюють інформацію про те, що серед побічних реакцій на вакцини проти COVID-19 зареєстровано тисячі випадків різних захворювань очей та сотні випадків повної сліпоти. Вони начебто посилаються на дані Агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії.
Факт: Експерти організації Health Desk заявляють, що на сьогодні не встановлено зв’язку між вакциною мРНК від COVID-19 і сліпотою.
Більше про цей міф тут.
- Міф: Українці, які отримали тисячу гривень за вакцинацію, мають подати декларацію про доходи
У мережі поширюється інформація про те, що громадяни України, які отримали тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19, зобов’язані подати річну декларацію про доходи.
Факт: Виплати, отримані в рамках програми «єПідтримка», не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб і не підлягають оподаткуванню. У коментарі StopFake Державна податкова служба України також підтвердила, що громадянам України не потрібно декларувати цю виплату.
Більше у спростуванні.
- Міф: Аргентинський футболіст Серхіо Агуеро завершує кар’єру через наслідки вакцинації
Поширюють інформацію про те, що аргентинський футболіст Серхіо Агуеро змушений попрощатися з футбольною кар’єрою через проблеми з серцем, начебто спричинені вакцинацією від COVID-19. «Уколопропаганда зробила своє! І таких зараз сотні спортсменів! Пропаганда калічить, вона вбиває мрію, улюблену справу, людину…» – стверджують користувачі соцмереж.
Факт: Кардіолог футболіста спростував усі припущення про те, що завершення кар’єри Агуеро було викликане COVID-19 або пов’язане із вакцинацією. Причиною проблем зі здоров’ям у 33-річного гравця став крихітний шрам поряд із серцем після серцевої абляції. Проблеми із серцем у футболіста з’явилися ще у 2004 році.
Більше у спростуванні.
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