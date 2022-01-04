1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Здоров'я, Полтавщина

2022 рік дістався і Полтавщини: 128 амбулаторій підключили до швидкісного інтеренету

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 194

 

Більше лише в Чернігівській та Житомирській областях

Заклади охорони здоров’я в сільській місцевості отримали змогу користуватись швидкісним інтернетом. Так, Полтавщина посіла третє місце в Україні за кількістю підключених амбулаторій - до інтернету тут підключили 128 закладів. Більше лише в Чернігівській (222 заклади) та Житомирській (203) областях, повідомляє пресслужба МОЗ України.

У всіх закладах встановили Wi-Fi мережі, завдяки яким медичні працівники можуть швидко та безперебійно вносити дані до електронної системи охорони здоров’я. 

Поліпшення якості інтернету полегшує доступ пацієнтів з сільської місцевості до цифрових проєктів, зокрема електронних рецептів за програмою «Доступні ліки».


0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: амбулаторії інтеренет Доступніліки цифровізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх