2022 рік дістався і Полтавщини: 128 амбулаторій підключили до швидкісного інтеренету

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Більше лише в Чернігівській та Житомирській областях

Заклади охорони здоров’я в сільській місцевості отримали змогу користуватись швидкісним інтернетом. Так, Полтавщина посіла третє місце в Україні за кількістю підключених амбулаторій - до інтернету тут підключили 128 закладів. Більше лише в Чернігівській (222 заклади) та Житомирській (203) областях, повідомляє пресслужба МОЗ України.

У всіх закладах встановили Wi-Fi мережі, завдяки яким медичні працівники можуть швидко та безперебійно вносити дані до електронної системи охорони здоров’я.

Поліпшення якості інтернету полегшує доступ пацієнтів з сільської місцевості до цифрових проєктів, зокрема електронних рецептів за програмою «Доступні ліки».



