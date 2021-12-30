Хто з кременчужан залишиться без світла напередодні Нового року

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 456

«Полтаваобленерго» повідомляє, що наперенодні Нового року, 31 грудня, в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами: