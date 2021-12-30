Дивовижні роботи: у музеї відкрилася виставка художниці-любительки Анни Багмет

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29 грудня у краєзнавчому музеї відкрилася перша виставка молодої кременчуцької майстрині, художниці-любительки Анни Багмет. Про це повідомила пресслужба мерії. На виставці представлені близько 50 робіт, серед яких художні полотна, малюнки на камені, вишивка та поробки з природних матеріалів.

Анна з дитинства мріяла стати живописецею, але реалізувати свої мрії змогла лише у дорослому віці, спробувавши малювати за допомогою уроків з інтернету.

Виставка працюватиме у Кременчуцькому краєзнавчому музеї (вулиця Ігоря Сердюка, 2) з 29 грудня 2021 року до кінця січня 2022 року. Години роботи: щодня з 9.00 до 16.30, крім вихідних та святкових днів. 1 та 2 січня 2022 року – вихідні.