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Кременчук, Культура, Кременчуг

Дивовижні роботи: у музеї відкрилася виставка художниці-любительки Анни Багмет

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 242

 

Це перша виставка молодої кременчуцької майстрині

29 грудня у краєзнавчому музеї відкрилася перша виставка молодої кременчуцької майстрині, художниці-любительки Анни Багмет. Про це повідомила пресслужба мерії. На виставці представлені близько 50 робіт, серед яких художні полотна, малюнки на камені, вишивка та поробки з природних матеріалів.

Анна з дитинства мріяла стати живописецею, але реалізувати свої мрії змогла лише у дорослому віці, спробувавши малювати за допомогою уроків з інтернету.

Виставка працюватиме у Кременчуцькому краєзнавчому музеї (вулиця Ігоря Сердюка, 2) з 29 грудня 2021 року до кінця січня 2022 року. Години роботи: щодня з 9.00 до 16.30, крім вихідних та святкових днів. 1 та 2 січня 2022 року – вихідні.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Краеведческий музей художниця выставка
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