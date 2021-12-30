Віталій Малецький не привітає Кременчужан з Новим роком біля ялинки

Але кременчужани все ж зможуть зустрітися з очільником міста на площі Перемоги 1 січня
Міський голова Віталій Малецький не планує вітати кременчужан з Новим роком зі сцени біля ценральної ялинки міста. Натомість мер пообіцяв прийти до ялинки 1 січня:
- Зі сцени вітати не буду. На площу обов'язково завітаю, стараюся робити це кожен рік. Після того як відсвяткуємо вдома, до ялинки обов'язково зайдемо!
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