1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук

Станом на 30 грудня борги за енергоносії по бюджетним закладам міста сягають 32 мільйонів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 314 Коментарів: 1

 

Очікується, що на 1 січня сума дещо зменшиться за рахунок списання коштів

Заборгованість за енергоносії по бюджетним закладам Кременчука перевищує 32 мільйони гривень. Детальніше про це розповіла 30 грудня директорка департаменту фінансів Тетяна Неіленко:

- Станом на сьогодні заборгованість складає 32 635 000 гривень, але якщо врахувати останнє рішення виконавчого комітету про списання заборгованості у сумі 18 мільйонів гривень, то сума після списання на 1 січня складатиме 14 635 000 гривень.

Але Віталій Малецький висловив припущення, що реальна цифра буде дещо більшою.

- У нас є певна прихована заборгованість, - додав мер, - Ми по деяким закладам спілкувалися з керівниками. В рамках наших лімітів, але рахунки, нажаль, будуть виставлені більші.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: гроші енергоносії борги
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

209
1
evgeniys:
Сьогодні, 16:32

Только вчера  писали что город собралися возвращать в бюджет лишние 197 миллионов? я запутался.


1 0
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх