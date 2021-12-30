Станом на 30 грудня борги за енергоносії по бюджетним закладам міста сягають 32 мільйонів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 314 Коментарів: 1

Очікується, що на 1 січня сума дещо зменшиться за рахунок списання коштів

Заборгованість за енергоносії по бюджетним закладам Кременчука перевищує 32 мільйони гривень. Детальніше про це розповіла 30 грудня директорка департаменту фінансів Тетяна Неіленко:

- Станом на сьогодні заборгованість складає 32 635 000 гривень, але якщо врахувати останнє рішення виконавчого комітету про списання заборгованості у сумі 18 мільйонів гривень, то сума після списання на 1 січня складатиме 14 635 000 гривень.

Але Віталій Малецький висловив припущення, що реальна цифра буде дещо більшою.

- У нас є певна прихована заборгованість, - додав мер, - Ми по деяким закладам спілкувалися з керівниками. В рамках наших лімітів, але рахунки, нажаль, будуть виставлені більші.