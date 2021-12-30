У Кременчуці збили 18-річного хлопця: поліція шукає свідків

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 736

28 грудня близько 16.30 на проспекті Свободи (в районі перехрестя з вулицею Переяславською) 50-річний чоловік за кермом Toyota Сamry наїхав на 18-річного пішохода. Про це сповістило Кременчуцьке районне управління поліції. Хлопець переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу зліва направо по напрямку руху авто.

Внаслідок ДТП пішохід отримав серйозну травму, його ушпиталили до лікарні «Кременчуцька».

Поліція прохає свідків та очевидців ДТП, які мають відео з реєстраторів, що зафіксували ДТП, зв’язатися зі слідчими за телефоном: +380 (96) 122 55 74 чи 102. Крім того, важливо також знайти двох хлопців, що на момент прибуття медиків допомагали пішоходу.