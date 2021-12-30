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Надзвичайні новини

У Кременчуці збили 18-річного хлопця: поліція шукає свідків

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 736

 

Аварія сталася 28 грудня на проспекті Свободи (в районі перехрестя з вулицею Переяславською)

28 грудня близько 16.30 на проспекті Свободи (в районі перехрестя з вулицею Переяславською) 50-річний чоловік за кермом Toyota Сamry наїхав на 18-річного пішохода. Про це сповістило Кременчуцьке районне управління поліції. Хлопець переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу зліва направо по напрямку руху авто.

Внаслідок ДТП пішохід отримав серйозну травму, його ушпиталили до лікарні «Кременчуцька».

Поліція прохає свідків та очевидців ДТП, які мають відео з реєстраторів, що зафіксували ДТП, зв’язатися зі слідчими за телефоном: +380 (96) 122 55 74 чи 102. Крім того, важливо також знайти двох хлопців, що на момент прибуття медиків допомагали пішоходу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП пешеход свидетели видеорегистраторы травми
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