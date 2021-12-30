Звіт міського голови, що стартував в 18.00, транслюється наживо. Пвігодини йде відео - домашня заготовка
18.53. Відео із записом звіту міського голови зайняло майже годину. Мер почав відповідати на запитання в чаті. Розповів, що в 10.00 прийде 1 січня привітати породіль у пологовому будинку.
Підтвердив, що ЦБС (центральну бібліотечну систему) відключають за борги за електроенергію.
Розповів, що в рамках грантового проєкту з будівництва нової котельні для Раківки поміняють труби у мікрорайоні.
Також згадав про децентразізацію опалення на Ревівці (відключення від централізованого опалення і переведення на автономне газове).
Щодо будівництва мосту: мер сказав, що потрібно дочекатися результатів січня, і далі - адже будівництво курирує Служба автомобільних доріг у Полтавській області.
Перемогами року мер назвав:
19.07 - мер подякував кременчужанам за запитання - і пообіцяв відповісти на решту згодом. На цьому звіт (фактично монолог) закінчився.