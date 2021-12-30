1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук

Під ялинку: мер Кременчука Віталій Малецький звітує перед громадою (додано)

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 341

 

Звіт міського голови за 2021 рік

Звіт міського голови, що стартував в 18.00, транслюється наживо. Пвігодини йде відео - домашня заготовка

18.53. Відео із записом звіту міського голови зайняло майже годину. Мер почав відповідати на запитання в чаті. Розповів, що в 10.00 прийде 1 січня привітати породіль у пологовому будинку.

Підтвердив, що ЦБС (центральну бібліотечну систему) відключають за борги за електроенергію. 

Розповів, що в рамках грантового проєкту з будівництва нової котельні для Раківки поміняють труби у мікрорайоні.

Також згадав про децентразізацію опалення на Ревівці (відключення від централізованого опалення і переведення на автономне газове).

Щодо будівництва мосту: мер сказав, що потрібно дочекатися результатів січня, і далі - адже будівництво курирує Служба автомобільних доріг у Полтавській області. 

Перемогами року мер назвав:

  • перемогу на виборах партії "За майбутнє" (у місті, він очолював міський виборчий штаб);
  • тролейбус на автономному ходу пішов на правобережжя, є перспективи будівництва підстанції на правобережжі;
  • утримали медицину - "утримали удар хвороби" - так сказав мер про коронавірус. 

 19.07 - мер подякував кременчужанам за запитання - і пообіцяв відповісти на решту згодом. На цьому звіт (фактично монолог) закінчився. 

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх