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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Вчора жоден кременчужанин не помер через коронавірус

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 397

 

Одужали 30 кременчужан

30 грудня в Кременчуці зареєстрували 45 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 23 жінки віком від 28 до 81 року, 18 чоловіків віком від 22 до 82 років та 4 дитини віком від 4 до 16 років. Із них 42 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 3 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 94 пацієнта.

Одужали 30 кременчужан.

Вчора в місті випадків смерті не зареєстрували.

Від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 17 801 випадок хвороби: одужало 15 945, померло 638.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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