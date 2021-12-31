Пішла на ялинку: у Кременчуці шукають 14-річну Валерію Бардалин

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 493

Якщо знаєте де вона - повідомте в поліцію

У Кременчуці шукають 14-річну Валерію Бардалин. 30 грудня до Кременчуцького районного управління поліції звернувся її батько і розповів, що дівчина пішла з дому о 19.30 29 грудня та до цього часу не повернулася.

За інформацією заявника, дівчина ймовірно пішла гуляти до новорічної ялинки Дормашу.

Якщо вам відоме місце перебування дівчини, або ви володієте інформацією, що допоможе пришвидшити її пошуки, повідомте до Кременчуцького районного відділу поліції за телефонами: 098-739-26-30 або 102.