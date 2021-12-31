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Надзвичайні новини

У Градизьку 13-річний школяр кілька тижнів живе сам у будинку без опалення

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 535

 

Мати поїхала на заробітки і залишила його на старшого брата, але той теж поїхав у Київ

13-річний мешканець селища Градизьк Кременчуцького району кілька тижнів мешкав у погано опалюваному будинку, без догляду дорослих та необхідних побутових умов. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Поліцейські офіцери Градизької громади Ігор Коваль та Сергій Ступак отримали тривожний сигнал від адміністрації місцевої школи, що учень кілька днів без поважної причини не з’являється на уроках.

Офіцер разом із начальником служби у справах дітей виконкому Градизької селищної ради виявили 13-річного школяра неподалік його будинку. Як з’ясувалося, він уже кілька тижнів живе усамітнено, без батьківського догляду.

- Хлопець пояснив, що його матір працює за кордоном, а він живе з 21-річним братом. Однак, старшого брата він не бачив вже понад два тижні – відтоді, як той поїхав до Києва, - розповів Ігор Коваль.

Окрім відсутності дорослих, які зобов’язані турбуватися про дитину, представники уповноважених органів виявили інші суттєві проблеми: незадовільна температура повітря в кімнатах будинку, несправний водогін та водовідведення, відсутність належних умов для навчання та відпочинку дитини.

Хлопця оглянули лікарі: загроз для його здоров’я немає. До прийняття відповідних правових рішень службою у справах дітей, дитина перебуватиме під доглядом однієї з місцевих родин.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Градизьк діти поліція
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