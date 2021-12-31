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Надзвичайні новини

Зіткнулись «дев'ятка» та Volkswagen: постраждали троє дорослих та дитина

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 743

 

Їх госпіталізували

30 грудня, близько 11.00, на автодорозі «Диканька-Шишаки», між с. Василівка та смт. Диканька сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, зіткнулися ВАЗ-2109 та Volkswagen. Унаслідок ДТП постраждали троє дорослих та дитина.

Зокрема, травми отримали водій та пасажир Volkswagen, а також пасажир та 11-річний хлопчик, які перебували в ВАЗі.  

Їх доставили до лікарні, де їм надається допомога та встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

За даним фактом слідчий вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовуються.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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