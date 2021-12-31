Щеплення від ковіду, «облога» мерії, новий міст і тарифні перегони: що приніс 2021 рік Кременчуку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 442

Другий рік у карантині

Другий рік ми живемо в умовах пандемії COVID, у карантині. В Україні його запровадили з 12 березня 2020 року. Обмеження вводилися не завжди логічно, інколи хаотично і з переляку. Згадаймо, як у 2021 рік ми входили з дивним локдауном, коли не можна було купити труси та шкарпетки – навіть як супутні товари у відчинених магазинах.

19.03.21 підприємці протестували під мерією проти можливого локдауна та закриття торгівлі

Але під час останньої хвилі захворювань на COVID-19 у Кременчуці – і загалом на Полтавщині – навіть не оголосили «червону зону», хоча добова кількість випадків удвічі перевищила показники квітня.

Дотримання карантину в транспорті теж було дивним. У мерії то вводили проїзд за спецперепустками, то закривали очі на переповнений транспорт. Увесь контроль обмежувався «роз’ясненням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог». Чи доречні роз’яснення на другий рік карантину – питання риторичне.

Крім цього, влада скористалася карантином, аби обмежити доступ містянам у адмінприміщення мерії. При цьому, під виглядом карантину та порушуючи закон, заборонила вхід на відкриті заходи навіть журналістам – і нам цей рік запам’ятається особисто боротьбою за професійні права.

Водночас, у лікарнях Кременчука - надсуворе дотримання карантину. За інформацією читачів, тут пропонують робити ПЛР-тест щодня, аби відвідати родичів, які проходять лікування у стаціонарі. Звісно, тести треба робити за власний рахунок.

Хаос і з новорічними святами. Якщо минулого року, аби не допустити скупчення людей, під ялинкою не торгували їжею та алкоголем, то зараз торгівля йде повним ходом, незважаючи на карантин. Працюють атракціони, відкрилася ковзанка. Проте в мерії вирішили скасувати всі безкоштовні розваги – від святкових ранків для малечі до концерту на центральній площі.

Спадає на думку фраза Аліси з країни чудес: «Все дивніше й дивніше!». Невдовзі побачимо, чим здивує нас наступний, 2022 рік. Тримаймося, кременчужани!

Щепленням – по ковіду та «Вовина тища»

Першим вакцинували лікаря - Дмитра Лежньова

На нашу думку, вакцинація від ковіду - головна подія 2021 року. З’явилася можливість захиститися. У Кременчуці вакцинація стартувала 26 лютого Не всі містяни (як і в усьому світі) сприйняли її на «ура». Проте наразі проти коронавірусу щепилося понад 50% кременчужан двома дозами. Для декого стимулом стали додаткові обмеження: приналежність до професій, де вакцинація – обов’язкова умова допуску на роботу; або те, що в кафе, спортзали чи до ЦНАПу пускають лише вакцинованих. Статистика свідчить: вакциновані переносять хворобу легше, смертність серед них від ковіду мінімальна.

Аби заохотити українців до вакцинації, президент Зеленський вирішив виплатити по 1000 грн тим, хто пройде повний курс. Дехто з містян уже встиг отримати «Вовину тищу» - і навіть витратити.

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання у зв’язку з карантином вводили з 15 по 21 лютого. Впродовж березня його впроваджували вибірково – у тих класах та школах, де були виявлені випадки захворювання на COVID-19. З 15 квітня, коли Кременчук опинився у «червоній» карантинній зоні, дистанційку впровадили вже для всіх учнів 1-11 класів.

У новому навчальному році батьки сподівалися на поновлення очного навчання, але 18 жовтня оголосили про передчасний початок канікул у зв’язку з погіршенням епідситуації. Це обурило кременчуцьких батьків, і вони вийшли на мітинги, адже закриття шкіл дивним чином співпало з початком опалювального сезону – і у багатьох виникла підозра, що так мерія вирішила зекономити на опаленні.

Батьки дітей протестували проти дистанційки

Облога мерії: батьківські протести

Дехто з батьків приводив під мерію дітей - бо малих ніде подіти

Батьки кременчуцьких школярів та дошкільнят сім (!) разів виходили на мітинги перед мерією. Такої кількості пікетів, викликаних не політикою, місто ще не знало. Навіть високі тарифи так не розбурхували людей.

Ось що погнало батьків під мерію:

дистанційне навчання у школах – у той час як місто не було в червоній зоні;

діти залишилися без дитсадків, бо 8 із них зачинили на затяжні ремонти (термомодернізацію);

проблеми із зарплатами вихователів – мер закликав усіх «затягти паски», і педагогів у дитсадках відправляли у відпустки за власний рахунок; у відповідь батьки порадили чиновникам і меру самим «затягти паски»;

закриття низки дитячо-юнацьких клубів;

скасування безкоштовного проїзду для школярів віком до 12 років.

- Мер, відчиняй дитсадки! - кілька разів лунало під міською радою. Дехто з молоді приводив із собою дітей – погрожували залишити в мерії, бо ніде подіти.

На кінець року всі дитсадки, крім закладу №5, відновили роботу. Та проблеми, з якими батьки приходили до влади, вона не вирішила: ремонти повністю не завершені; позашкілля скорочують; грошей на проїзд дітей так і не знайшли. Але є позитив: люди навчилися гуртуватися (на спільні акції виходили батьки дошкільнят та школярів). Ці люди - вже справжня громада, а не бездумний «електорат». Їм на вуха вже не навішаєш локшину на чергових виборах.

«Великий провал за великі гроші»

З утепленням не встигли влітку - доробляли взимку

Головна причина батьківських протестів - провал із проєктом із термомодернізації 66 громадських будівель на суму 10,5 млн євро. Основна частина фінансування -кредит ЄБРР. Замовником робіт виступило комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК). Виконавцем – азербайджанська компанія ТОВ «ММС «Арт-Проже» - виявилося, що в неї немає робітників, аби виконати роботи вчасно. Тепер компанія ше й має «хвости» - у вигляді будівельних недоробок. При цьому батьки дітей у дитсадку №78 робили відкоси для вікон замість будівельників. А в дитсадку №18 - виносили будівельне сміття… А що ж замовник робіт – КП КМЕК? Комунальне підприємство показало повну неспроможність – і в контролі строків, і в контролі якості. А можливо, тут спрацювала злочинна зв’язка та схема: тепер це з’ясовують правоохоронці – відкрито кримінальну справу.

Черги «за газом»

Кременчужани у березні опинилися без постачальника газу: ТОВ «Кременчукгаз-постачання» припинила надавати послуги. На вільному ринку газу слід було обрати іншого оператора. Або переплачувати ПОН (постачальнику останньої надії) за кінським тарифом.

І тут – «понеслося»: головні питання, на які шукали відповідь люди: що таке ЕІС-код? Де його шукати?? Куди тепер передавати показники??? «ТелеграфЪ» надав детальну інструкцію, як обрати (змінити) постачальника газу – ми допомогли, чим могли. Та не всі питання можна вирішити онлайн.

Причина черги - плутанина в рахунках за газ

До «Кременчукгазу» та пункту прийому ГК «Газ України» шикувалися величезні черги. Причина – не лише укладення нових договорів, а й помилки в обліку газу і скажені рахунки.

«Немитий» Кременчук

Цьогоріч місто довго, як ніколи, купалося в тазиках. Елітою при цьому могли відчути себе власники бойлерів.

Гарячу воду кременчужанам відключили з травня – по завершенню опалювального сезону, і більшості містян її повернули разом із опаленням, вже глибоко восени. І прецедент у тому, що благо цивілізації зникло на все літо та до середини осені не лише в мешканців Крюкова і Раківки (як у попередні роки), а й у лівобережжя, чого ніколи раніше не траплялося. Тотальне відключення було пов’язане з високою ціною на газ та «непонятками» із договорами на нього у КремТЕЦ та КП «Теплоенерго» . І досі газові ціни – це як джин, що причаївся у пляшці: на тепло для потреб населення вони «заморожені» до кінця опалювального сезону. А далі – хтозна… І з відключками теж.

Тарифний галоп

Січень 2021 року стартував із мітингів перед мерією проти високих тарифів на опалення. Тепер, коли зросла ціна на газ, минулорічні тарифи на опалення, які уряд «заморозив» на початку сезону, здаються благом.

Як усе відбувалося:

Уряд відпустив на вільний ринок ціни на газ. І вони галопували! Так, у квітні для побутових споживачів була єдина ціна - 6,99 грн за куб, тепер у різних постачальників - від 7,9 до 11,99. Для підприємців та бізнесу ціна взагалі така, що думати про це страшно – перевалила за 30 грн за куб, і ніби це ще не межа.

Уряд зафіксував газову ціну, що впливає на тепловий тариф для населення (вартість опалення, гарячої води). Та все ж ціна на газ зросла (порівняно з квітнем).

Слідом за газом у Кременчуці розцінки на опалення і гарячу воду зросли з 25 жовтня (і для абонентів «Теплоенерго», і для абонентів КремТЕЦ). Потім удруге – для КремТЕЦ, на черзі – друге підвищення для «Теплоенерго». Тариф для населення влада тримає штучно на рівні минулого сезону, компенсуючи різницю з бюджету. А тарифи для бізнесу та підприємців уже зросли втричі (!) – а це провокує стрибок споживчих цін. І врешті все одно б’є по гаманцях населення.

Що ще «злетіло»:

Мерія підвищила втричі тарифи на поховання (на мінімальний перелік послуг, що надає комунальний спецкомбінат).

Двічі за рік міська влада підвищила тарифи на транспорт (у підсумку ціна на комунальний транспорт зросла вчетверо: із 2 до 8 грн; на маршрутки – у півтора раза – із 6 до 10 грн).

Вдруге за рік мерія підвищує КАТП 1528 тарифи на вивезення сміття усім категоріям споживачів.

НКРЕКП підвищила тариф на послуги «Кременчукводоканалу» - на 16,7%.

Будівництво року - новий міст

Так виглядатиме новий міст

Позитивна новина року – це початок будівництва нового мосту через Дніпро у Кременчуці. До цього міст «будували» на папері чиновники різних рівнів понад 30 років.

Містяни вже й не вірили – але проєкт таки стартував. Замовником будівництва виступає підрозділ Укравтодору - Служба автомобільних доріг Полтавської області. Зведе міст турецька компанія «Догуш» , яка, зокрема, будувала термінал «Д» аеропорту «Бориспіль».

Новий міст буде вантовим. Передбачено 4 смуги руху (по дві в кожен бік), тротуари та велодоріжки. За планом, завершити будівництво планується за 2,5 роки. Вартість масштабного проєкту - 11,3 млрд грн.

«Безкультурні» скорочення

2021 рік у Кременчуці пройшов під гаслом скорочень. Закрили 11 кременчуцьких бібліотек – всупереч позиції Міністерства культури. Щоправда, Мер називає це «переформатуванням» - реорганізація передбачає створення двох великих публічних хабів. Але на розвиток бібліотечних хабів так і не заклали гроші в міському бюджеті-2022. Натомість без роботи залишилось 77 працівників – і більшість із них не зможе працевлаштуватися за фахом. Депутати від фракції ЄС продовжують доводити незаконність закриття бібліотек у судах.

Скоротили й спортивні заклади: об’єднали КДЮСШ №2 та кінно-спортивну школу «Фаворит». Так, з мапи України зникла остання комунальна кінно-спортивна школа.

Дійшла черга й до закладів позашкільної освіти. Об'єднають станцію юних натуралістів, юних техніків та центр «Лідер»; закрити частину дитячо-юнацьких клубів (ОДЮК). У мерії стверджують: закривають лише те, що не користується попитом. Батьки дітей іншої думки. Вони вказували меру, що дітей із віддалених мікрорайонів позбавляють можливості відвідувати улюблені клуби, секції та майстерні. Та влада батьків не почула - скорочення будуть.

Загибель Героїв

Доки всі ми рятуємось від коронавірусу, високих цін та високих тарифів, Воїни Світла – наші військові – рятують усіх нас на Сході від збройної агресії Росії.

На жаль, і 2021 рік не обійшовся без важких втрат для нашої громади. Загинуло четверо героїв-кременчужан:

В’ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко , військові 81-ї окремої аеромобільної бригади загинули 14 лютого. Разом з харків’янином Дмитром Мироненком вони підірвалися на мінах неподалік селища Новолуганське на Донеччині.

, військові 81-ї окремої аеромобільної бригади загинули 14 лютого. Разом з харків’янином Дмитром Мироненком вони підірвалися на мінах неподалік селища Новолуганське на Донеччині. Микола Лебідь , боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського. Загинув 20 лютого в с. Водяне (Донецька обл.) під час пожежі в бліндажі. Бійцю було 22 роки.

, боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського. Загинув 20 лютого в с. Водяне (Донецька обл.) під час пожежі в бліндажі. Бійцю було 22 роки. Юрій Опришко , боєць батальйону «Айдар», зазнав важкого кульового поранення у голову 9 квітня, біля села Старогнатівка Бойківського району (Донецька обл.) Його лікували – та врятувати не вдалося. Помер 7 травня у віці 42 роки.

, боєць батальйону «Айдар», зазнав важкого кульового поранення у голову 9 квітня, біля села Старогнатівка Бойківського району (Донецька обл.) Його лікували – та врятувати не вдалося. Помер 7 травня у віці 42 роки. Віктор Городніченко, старший солдат 81-ї окремої аеромобільної бригади, випускник Кременчуцького військового ліцею. Помер 8 травня після кульового поранення, якого зазнав 28 квітня.

Трагедія року

21 жовтня у дитсадку №19 упало дерево та вбило 4-річну Настю: дівчинка померла в лікарні, не прийшовши до тями. Ще один хлопчик отримав важку травму.

Персонал дитсадка стверджує, що то був нещасний випадок. Та мама загиблої Насті вважає, що педагоги та чиновники хочуть уникнути відповідальності, виправдовуючи нещасним випадком свою недбалість. Адже того дня на вулиці був сильний вітер – але дітей вивели гуляти на майданчик.

Ще одне питання, яке постало у зв’язку з цим випадком: а чи обстежували дерева на аварійність? Після трагедії влада кинулася зносити купу дерев у дитсадках.

Байдужість року

З одного боку, медики, ризикуючи життям, рятують містян від коронавірусу. З іншого - є випадки вражаючої байдужості та черствості.

28 вересня у Кременчуцькій дитячій лікарні відмовили у допомозі дітям з травмою носа та підозрою на перелом руки: їх надвечір привезла «швидка», проте чергового лікаря не було на місці, і батькам сказали чекати до ранку…

20 листопада до Перинатального центру звернулася кременчужанка з кровотечею та болем. Жінка дісталася закладу самотужки – але лікарка навіть не оглянула її - бо, мовляв, не «швидка» привезла.

Зараз ці люди почуваються добре – але вирішувати проблеми зі здоров’ям їм довелося самотужки.

Кримінальний Молодіжний

Два резонансних убивства скоїли громадяни цього року на Молодіжному просто на вулицях. 83-річна бабуся вийшла погодувати котів – та стала жертвою безглуздої жорстокості. Молодик закатував стареньку до смерті, знімаючи весь процес на відео.

29 вересня на Молодіжному підрізали двох чоловіків 38 та 39 років. Один із них помер. Сталося це пізно ввечері, близько 22.00. Згодом поліція затримала за вбивство 34-річного нападника, який уже мав проблеми із законом.

Потрясіння року

Вбивство 16-річної дівчини у Бреусівці (Козельщинської громади) вразило кременчужан. Понівечене дівоче тіло знайшли на узбіччі дороги край села. Спочатку поліція висунула версію – алкогольне отруєння. Та люди в це не повірили – і влаштували протест, вимагаючи ретельного розслідування. Згодом поліція з’ясувала, що дівчину згвалтували «друзі», з якими вона відпочивала, та кинули напризволяще. Так вона й померла. У справі звинувачують трьох осіб, у тому числі подругу потерпілої, яка приховувала те, що трапилося.



Пожежі року

Вогнеборці врятували місто від вибуху ацетилену

У 2021 році сталося дві вкрай небезпечні пожежі, які, на щастя, були вчасно локалізовані.

23 липня загорілися склади на території КрАЗу, які орендувало інше підприємство. Причиною став витік ацетилену з балонів. 20 рятувальників гасили пожежу 5 годин. Розгерметизовані балони закручували вручну - щоб не вибухнуло і не знесло пів міста.

13 листопада сталася аварія на НПЗ - витік нафтопродуктів та загоряння всередині печі підігріву. Для охолодження печі залучили 32 працівників ДСНС та 7 одиниць техніки. Аварію локалізували вчасно - та через неї НПЗ тимчасово зупинив відвантаження продукції - і одразу ж у цей час стрибнули ціни на пальне.

Порятунок року

16 серпня однорічна Валерія випала з вікна 6 поверху на вулиці Генерала Манагарова, видавивши москітну сітку. Дівчинка вижила, її рятували всім містом - збирали гроші на лікування та реабілітацію. І медики, і містяни своїм добром та небайдужістю створили диво - Валерія вижила, стала на ніжки!

А її мама Оксана подякувала всім за порятунок доньки та попросила батьків бути обачними. .

Легенди Кременчука

Культурною подією року стала книга кременчуцької художниці Оксани Бойко «Легенди Кременчука». І її персональна виставка 170 картин, присвячена цій же темі. Роботи, які ввійшли в експозицію «Мій Кременчук: легенди, історія, сучасність в картинах», художниця готувала протягом 20 років. Містяни оцінили її творчий здобуток, оригінальне осмислення історії та популяризацію нашого міста через цікаві легенди.