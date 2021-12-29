В кінці робочого дня: відомі люди Полтавщини розповіли, чому вакцинувалися від COVID-19

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 404 Коментарів: 2

У відео нагадують, що вакцинація – єдиний шанс надолужити згаяні за час пандемії можливості й зберегти життя

На Telegram-каналі т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна з'явилося зворушливе відео, в якому відомі люди регіону розповіли, чому вони вакцинувалися від коронавірусної хвороби.

- Коронавірус забрав багато: в кожного – щось своє. Хтось втратив час, хтось можливості, а хтось навіть близьких. Ми не могли подорожувати й бачитися з рідними. Вакцинація – єдиний шанс надолужити це й зберегти життя, - йдеться у повідомленні пана Луніна.