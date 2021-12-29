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В кінці робочого дня: відомі люди Полтавщини розповіли, чому вакцинувалися від COVID-19

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 404 Коментарів: 2

 

У відео нагадують, що вакцинація – єдиний шанс надолужити згаяні за час пандемії можливості й зберегти життя

На Telegram-каналі т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна з'явилося зворушливе відео, в якому відомі люди регіону розповіли, чому вони вакцинувалися від коронавірусної хвороби.

- Коронавірус забрав багато: в кожного – щось своє. Хтось втратив час, хтось можливості, а хтось навіть близьких. Ми не могли подорожувати й бачитися з рідними. Вакцинація – єдиний шанс надолужити це й зберегти життя, - йдеться у повідомленні пана Луніна.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: відео вакцинація
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Коментарі: 2

233
adf007:
Сьогодні, 19:13

Ну да, других болезней нет, и НПЗ уже не воняет...

Я не спорю, может и есть % кому оно помогает, но одно точно - $ - на этом нормально делают

 

 


6 1
556
Чувааак:
Сьогодні, 19:21

Цитата: adf007

Ну да, других болезней нет, и НПЗ уже не воняет...

Я не спорю, может и есть % кому оно помогает, но одно точно - $ - на этом нормально делают

 

 

заробляють на всьому, і навіть на ваших похоронах.

 

Доречі - спитайте у медсестр, які контактують з критичними хворими, який баланс їхнього $



Лікувати мають безкоштовно, але чому хворі платять за все? Правильно, бо на них ЗАРОБЛЯЮТЬ - пускають на ліво те що мало б дійти до хворого як безкоштовно, і ставлять перед фактом - або купуй за свої, або іди помирай, раз тобі страшилки хто шо висере важливіше за твоє здоровя і життя


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