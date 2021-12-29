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Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ

Полтавщина на другому місці за кількістю порушень габаритно-вагових норм

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 303

 

Протягом тижня в автоматичному режимі зафіксували 987 порушень габаритно-вагових норм на 28,4 млн грн

З 20 по 26 грудня в Україні в автоматичному режимі зафіксували 987 порушень габаритно-вагових норм на суму 28,4 млн грн, і Полтавщина - на другому місці за кількістю таких випадків. Проце на своїй Facebook-сторінці повідомив Єдиний центр обробки даних Укртрансбезпеки.

Більше порушень виявили лише в Київській області, а третю сходинку посіла Дніпропетровщина.

Зміни до законодавства, які впроваджують автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових норм за допомогою WIM-комплексів, набули чинності з 1 жовтня.

За перевищення вагових норм водіям доведеться сплачувати до 51 тисячі гривень штрафу
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: габартно-вагові норми порушення штрафи
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