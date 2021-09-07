За перевищення вагових норм водіям доведеться сплачувати до 51 тисячі гривень штрафу

Устаткування для вимірювання ваги вмонтоване в верхній шар автодоріг і порушення фіксуватиметься автоматично
З 1 жовтня в Україні запрацює автофіксація перевищення вагових норм, яка передбачає накладення штрафів.
Устаткування для вимірювання ваги вмонтовано в верхній шар автодоріг. Воно зчитує номери, вагу, габарити, швидкість транспорту.
Дані передаватимуться в Укртрансбезпеку. Після їх обробки порушникам будуть приходити повідомлення про необхідність сплати штрафів:
Відповідальність за порушення нестимуть власники транспортних засобів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію, або користувачі автомобіля.
Аби не отримувати «листи щастя» про порушення, вчинені користувачами, власникам необхідно подати заяву про внесення до Реєстру відомостей про користувача транспортного засобу.