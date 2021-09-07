За перевищення вагових норм водіям доведеться сплачувати до 51 тисячі гривень штрафу

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 411 Коментарів: 2

Устаткування для вимірювання ваги вмонтоване в верхній шар автодоріг і порушення фіксуватиметься автоматично

З 1 жовтня в Україні запрацює автофіксація перевищення вагових норм, яка передбачає накладення штрафів.

Устаткування для вимірювання ваги вмонтовано в верхній шар автодоріг. Воно зчитує номери, вагу, габарити, швидкість транспорту.

Дані передаватимуться в Укртрансбезпеку. Після їх обробки порушникам будуть приходити повідомлення про необхідність сплати штрафів:

8 500 гривень – при перевищенні ваги від 5 до 10% включно;

17 000 гривень – при перевищенні 10%, але не більше за 20%;

34 000 – при перевищенні норми на понад 20%, але не більше за 30%;

51 000 – при перевищенні більше ніж 30%.

Відповідальність за порушення нестимуть власники транспортних засобів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію, або користувачі автомобіля.

Аби не отримувати «‎листи щастя» про порушення, вчинені користувачами, власникам необхідно подати заяву про внесення до Реєстру відомостей про користувача транспортного засобу.