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За перевищення вагових норм водіям доведеться сплачувати до 51 тисячі гривень штрафу

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 411 Коментарів: 2

 

Устаткування для вимірювання ваги вмонтоване в верхній шар автодоріг і порушення фіксуватиметься автоматично

З 1 жовтня в Україні запрацює автофіксація перевищення вагових норм, яка передбачає накладення штрафів.

Устаткування для вимірювання ваги вмонтовано в верхній шар автодоріг. Воно зчитує номери, вагу, габарити, швидкість транспорту.

Дані передаватимуться в Укртрансбезпеку. Після їх обробки порушникам будуть приходити повідомлення про необхідність сплати штрафів:

  • 8 500 гривень – при перевищенні ваги від 5 до 10% включно;
  • 17 000 гривень – при перевищенні 10%, але не більше за 20%;
  • 34 000 – при перевищенні норми на понад 20%, але не більше за 30%;
  • 51 000 – при перевищенні більше ніж 30%.

Відповідальність за порушення нестимуть власники транспортних засобів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію, або користувачі автомобіля.

Аби не отримувати «‎листи щастя» про порушення, вчинені користувачами, власникам необхідно подати заяву про внесення до Реєстру відомостей про користувача транспортного засобу.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: перевищення ваги транспорт штрафи
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Коментарі: 2

787
evil:
Сьогодні, 09:34

Этого мало. Вместе с водителем нужно штрафовать и грузоотправителя. Они точно знают что грузят.


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1
Kremen.Club:
Сьогодні, 09:39

За скорость такой комплекс штрафует?


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