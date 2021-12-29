«Дія» буде сповіщати користувача про судові справи: як кременчужанам скористатися новою функцією

В «Дії» запустили бета-тестування сповіщень про судові засідання, які стосуються безпосередньо користувача додатку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 28 грудня на своєму Telegram-каналі.
Додаток повідомить не лише про сам факт судового слухання, а й про що саме йдеться і в якій ролі виступає особа - позивача чи відповідача.
«Дію» не потрібно оновлювати, достатньо лише увімкнуті опцію «Дозволити сповіщення».
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