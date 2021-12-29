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«Дія» буде сповіщати користувача про судові справи: як кременчужанам скористатися новою функцією

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 306

 

Новий фукціонал зараз проходить бета-тестування

В «Дії» запустили бета-тестування сповіщень про судові засідання, які стосуються безпосередньо користувача додатку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 28 грудня на своєму Telegram-каналі.

«Більше не буде випадків коли суд надсилає вам повідомлення звичайною поштою, а ви вперше про це чуєте. Завдяки «Дії» ви отримаєте сповіщення вчасно. У багатьох були ситуації, коли ви не знали, що справа, в якій ви є учасником, слухається в суді. Тепер все зміниться» - йдеться у повідомленні міністра.

Додаток повідомить не лише про сам факт судового слухання, а й про що саме йдеться і в якій ролі виступає особа - позивача чи відповідача.

«Дію» не потрібно оновлювати, достатньо лише увімкнуті опцію «Дозволити сповіщення».


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: «Дія» судова справа сповіщення бета-тест
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