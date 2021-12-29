Відключення електроенергії тривають: хто з кременчужан залишиться без світла 30 грудня

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 781

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 30 грудня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Енергетиків;

вул. Молодіжна;

вул. Житлобудівна;

вул. Вагонна;

вул. Кохнівська;

вул. Художня;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Чайковського;

вул. Василя Симоненка;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Новомиргородська;

вул. Кобзарська;

вул. Кобзарська;

вул. Шмідта;

вул. Хімічна;

вул. Ракетна;

вул. Миколи Міхновського;

вул. Левітана;

вул. Попова;

вул. Шишкіна;

вул. Мічуріна;

вул. Саксаганського;

вул. Рєпіна;

пров. Приозерний;

пров. Правди;

пров. Яблуневий;

пров. Художній, Докучаєва;

пров. Житлобудівний;

пров. Деповський;

пров. Межовий;

пр. Старицького;

пр. Мічуріна;

пр. Зерновий;

пр. Житлобудівний;

1-й пр. Кохнівський;

2-й пр. Кохнівський;

3-й пр. Кохнівський;

туп. Бажана;

туп. Луначарського;

1-й туп. Парковий;

2-й туп. Парковий.

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