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Відключення електроенергії тривають: хто з кременчужан залишиться без світла 30 грудня

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 781

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 30 грудня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Енергетиків;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Житлобудівна;
  • вул. Вагонна;
  • вул. Кохнівська;
  • вул. Художня;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Новомиргородська;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Шмідта;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Миколи Міхновського;
  • вул. Левітана;
  • вул. Попова;
  • вул. Шишкіна;
  • вул. Мічуріна;
  • вул. Саксаганського;
  • вул. Рєпіна;
  • пров. Приозерний;
  • пров. Правди;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Художній, Докучаєва;
  • пров. Житлобудівний;
  • пров. Деповський;
  • пров. Межовий;
  • пр. Старицького;
  • пр. Мічуріна;
  • пр. Зерновий;
  • пр. Житлобудівний;
  • 1-й пр. Кохнівський;
  • 2-й пр. Кохнівський;
  • 3-й пр. Кохнівський;
  • туп. Бажана;
  • туп. Луначарського;
  • 1-й туп. Парковий;
  • 2-й туп. Парковий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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