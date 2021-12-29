«Пекельний кухар» з Полтавщини виграв 300 тисяч гривень

Кухар з Зінькова, що на Полтавщині, став переможцем кулінарного шоу «Пекельна кухня» і отримав головний приз - 300 тисяч гривень. Про це на своєму сайті повідомляє Новий канал.
Юрій 13 років працював на кухні, з них 8 – шеф-кухарем. Починав з посади лінійного кухаря одразу після університету. Чоловік цікавиться гандболом та опановує акторську майстерність.
Готувати почав ще в дитинстві, коли дивився популярне кулінарне шоу на ТБ і намагався для мами з бабусею приготувати те, що бачив на екрані. Навчався не за фахом - в Полтавському університеті економіки і торгівлі на технологічному факультеті.
Так склалося, що з самого початку Юрій був найдосвідченішим з учасників шоу і перемогу здобув виключно завдяки своїм навичкам. Чоловік встиг попрацювати і в синій, і в червоній команді, потім пройшов у «чорні кітелі» і під час фіналу вже у золотому кітелі підкорив критиків неперевершеним меню.
В інтерв'ю «НВ» чоловік розповів, що виграш частково витратив на книги з кулінарії, частково на сім'ю. І ще трохи залишилося на поїздку до Європи, де Юрій Діденко планує пройти стажування в одному з кращих ресторанів світу.
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