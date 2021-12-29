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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Померло троє кременчужан з коронавірусом, наймолодшому було 53 роки

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 716

 

29 грудня в місті зареєстрували 81 новий випадок COVID-19

29 грудня в місті зареєстрували 81 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 43 жінки віком від 29 до 83 років, 37 чоловіків віком від 20 до 86 років та одна дитина 14 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 72 пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 9 – лікується в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 102 людини. За добу одужало 74 особи.

На жаль, померло три пацієнта: одна жінка 86 років та два чоловіка віком 53 і 57 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Загалом в Кременчуці зареєстрували 17 756 хворих, одужало 15 915, померло 638.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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