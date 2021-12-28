За 4 дні 8 кременчуцьких медиків отримали третю дозу вакцини від COVID-19

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Місто отримало інформацію від МОЗ про можливість ревакцинації для лікарів лише 24 грудня

У Кременчуці 8 медичних працівників отримали третю дозу вакцини від COVID-19. Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Людмила Пономаренко на засіданні виконкому 28 грудня.

- Інформацію від МОЗ ми отримали лише в п'ятницю і одразу розпочали роботу по цьому питанню, на сьогоднішній день у нас 8 медичних працівників отримали третю дозу вакцини, - розповілапані Пономаренко.