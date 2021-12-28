1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За 4 дні 8 кременчуцьких медиків отримали третю дозу вакцини від COVID-19

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 532

 

Місто отримало інформацію від МОЗ про можливість ревакцинації для лікарів лише 24 грудня

У Кременчуці 8 медичних працівників отримали третю дозу вакцини від COVID-19. Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Людмила Пономаренко на засіданні виконкому 28 грудня.

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 можуть отримати медики та працівники інтернатів
- Інформацію від МОЗ ми отримали лише в п'ятницю і одразу розпочали роботу по цьому питанню, на сьогоднішній день у нас 8 медичних працівників отримали третю дозу вакцини, - розповілапані Пономаренко.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація COVID-19 третя доза
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх