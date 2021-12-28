На Різдво відбувся чемпіонат Кременчука з Taekwondo WTF

25 грудня на Різдво відбувся чемпіонат Кременчука з олімпійського виду спорту Taekwondo WTF. Про це повідомив почесний президент Федерація Taekwondo WTF Кременчука, депутат Олександр Березянський.
У змаганнях взяли участь близько 120 дітей. Це були підсумкові змагання 2021 року. Діти продемонстрували рівень своєї підготовки до цих змагань. Під час поєдинків бійці показували рівень майстерності, техніку та волю до перемоги. Мотивація в них була, адже 4 кубки за номінаціями: «Кращий спорстмен», «Краща спорстменка», «Кращий новачок» та «За волю до перемоги» з коштовними подарунками очікували своїх володарів.
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