На Різдво відбувся чемпіонат Кременчука з Taekwondo WTF

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25 грудня на Різдво відбувся чемпіонат Кременчука з олімпійського виду спорту Taekwondo WTF. Про це повідомив почесний президент Федерація Taekwondo WTF Кременчука, депутат Олександр Березянський.

У змаганнях взяли участь близько 120 дітей. Це були підсумкові змагання 2021 року. Діти продемонстрували рівень своєї підготовки до цих змагань. Під час поєдинків бійці показували рівень майстерності, техніку та волю до перемоги. Мотивація в них була, адже 4 кубки за номінаціями: «Кращий спорстмен», «Краща спорстменка», «Кращий новачок» та «За волю до перемоги» з коштовними подарунками очікували своїх володарів.

- Велика подяка від мене особисто Віталію Малецькому за підтримку спорту, за підтримку дітей, за підтримку їхнього майбутнього, - подякував Березянський. - Дякую за організацію змагань та за суддійство головному судді змагань Дмитрий Лизун. Суддійська колеггія дуже гарно та оперативно попрацювала. На наступний рік у нас великі плани, великі змагання, великі відкриття. Дітям бажаю плідних тренувань, батькам - підтримки дітей у будь-яких випадках, як в перемогах, так і в поразках, адже це спорт - сьогодні ти програв, а завтра переміг.