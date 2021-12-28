30 грудня мер Малецький розкаже кременчужанам, що «зробив кращим» за рік

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 445 Коментарів: 3

Кременчужани можуть поставити йому запитання, які їх цікавлять

30 грудня о 18.00 міський голова Віталій Малецький звітуватиме перед громадою щодо своєї роботи за рік (відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

За повідомленням мерії Кременчука, через карантинні обмеження звіт мера відбудеться у прямому ефірі телеканалу «Кременчук».

Запитання до міського голови можна надіслати письмово на електронні адреси: pressa@kremen.gov.ua, gor@kremen.gov.ua включно до 17.00 30 грудня, або зателефонувавши за номером 74-38-58 у робочі години (з 8.00 до 17.00, перерва – з 12.00 до 13.00). Разом із запитанням треба вказати прізвище, ім'я, по-батькові та домашню або електронну адресу і контактний телефон. Під час прямого ефіру питання можна задавати у чаті на Ютубі.