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Кременчук, Політика

30 грудня мер Малецький розкаже кременчужанам, що «зробив кращим» за рік

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 445 Коментарів: 3

 

Кременчужани можуть поставити йому запитання, які їх цікавлять

30 грудня о 18.00 міський голова Віталій Малецький звітуватиме перед громадою щодо своєї роботи за рік (відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

За повідомленням мерії Кременчука, через карантинні обмеження звіт мера відбудеться у прямому ефірі телеканалу «Кременчук».

Запитання до міського голови можна надіслати письмово на електронні адреси: pressa@kremen.gov.ua, gor@kremen.gov.ua включно до 17.00 30 грудня, або зателефонувавши за номером 74-38-58 у робочі години (з 8.00 до 17.00, перерва – з 12.00 до 13.00). Разом із запитанням треба вказати прізвище, ім'я, по-батькові та домашню або електронну адресу і контактний телефон. Під час прямого ефіру питання можна задавати у чаті на Ютубі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: звіт міський голова Віталій Малецький
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Коментарі: 3

1 408
hunter:
Сьогодні, 14:08

smilesmilesmileОх и сказки будут.


5 0
83
waxettio:
Сьогодні, 14:15

виталька, сложи полномочия пока можно и нужно. народ тебе спасибо скажет.


1 0
957
inattentive:
Сьогодні, 14:46

Обещаю в следующем году вести себя примерно...

Примерно как в этом.


1 0

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