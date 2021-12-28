Із 2022 року у Кременчуці дітей до першого класу зараховуватимуть за електронною реєстрацією

Із 2022 року у Кременчуці запроваджують електронну реєстрацію для зарахування дітей до першого класу. Електронна реєстрація здійснюватиметься з використанням системи «Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою». Як повідомила пресслужба мерії, це ввели для того, щоб забезпечити прозорість, відкритість, запровадити єдиний підхід до зарахування дітей до початкової школи.
Електронну реєстрацію дитини до першого класу може здійснювати:
Основна хвиля електронного зарахування, коли треба буде подати заяву, триватиме до 31 травня, додаткова (виключно на вільні місця) – після 15 червня.
Розгляд кожної заявки відбувається в загальному порядку – у порядку загальної черги. Інформація щодо статусу її обробки надходитиме одному з батьків або законному представнику дитини на вказану ними адресу електронної пошти.
Після отримання статусу «Відправлена» щодо зарахування дитини до першого класу один з батьків або законний представник упродовж 15 робочих днів, але не пізніше 31 травня поточного року, зобов’язані принести у школу копії та оригінали документів.
Якщо вони цього не зроблять, подана заява автоматично відхиляється. Надалі місце в черзі не відновлюється, а дитина може бути зарахована на загальних підставах у порядку загальної черги після подання нової заяви.
У випадку, якщо один з батьків або законних представників подав декілька заяв на зарахування до першого класу, дитину зарахують в той заклад освіти, куди подано оригінал медичної довідки. У такому випадку інші заяви будуть автоматично відхилені.
Упродовж 1-15 червня заяви про зарахування до першого класу закладу освіти не приймаються, але батьки можуть подавати їх після 15 червня на вільні місця за умови попередньої електронної реєстрації та подання документів.
Після того, як заявник принесе у школу копії та оригінали документів, отримає статус «Відхилено» або «Прийнято» щодо своєї заявки.
Порядок зарахування дитини до закладу освіти з використанням електронної черги:
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