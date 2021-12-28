Із 2022 року у Кременчуці дітей до першого класу зараховуватимуть за електронною реєстрацією

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 315 Коментарів: 2

Як це відбуватиметься, читайте у матеріалі

Із 2022 року у Кременчуці запроваджують електронну реєстрацію для зарахування дітей до першого класу. Електронна реєстрація здійснюватиметься з використанням системи «Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою» . Як повідомила пресслужба мерії, це ввели для того, щоб забезпечити прозорість, відкритість, запровадити єдиний підхід до зарахування дітей до початкової школи.

Що треба знати про електронну реєстрацію дітей для зарахування до першого класу

Електронну реєстрацію дитини до першого класу може здійснювати:

один з батьків або законний представник дитини самостійно (інструкція ТУТ );

адміністратор закладу (за зверненням батьків).

Основна хвиля електронного зарахування, коли треба буде подати заяву, триватиме до 31 травня, додаткова (виключно на вільні місця) – після 15 червня.

Розгляд кожної заявки відбувається в загальному порядку – у порядку загальної черги. Інформація щодо статусу її обробки надходитиме одному з батьків або законному представнику дитини на вказану ними адресу електронної пошти.

Після отримання статусу «Відправлена» щодо зарахування дитини до першого класу один з батьків або законний представник упродовж 15 робочих днів, але не пізніше 31 травня поточного року, зобов’язані принести у школу копії та оригінали документів.

Якщо вони цього не зроблять, подана заява автоматично відхиляється. Надалі місце в черзі не відновлюється, а дитина може бути зарахована на загальних підставах у порядку загальної черги після подання нової заяви.

У випадку, якщо один з батьків або законних представників подав декілька заяв на зарахування до першого класу, дитину зарахують в той заклад освіти, куди подано оригінал медичної довідки. У такому випадку інші заяви будуть автоматично відхилені.

Упродовж 1-15 червня заяви про зарахування до першого класу закладу освіти не приймаються, але батьки можуть подавати їх після 15 червня на вільні місця за умови попередньої електронної реєстрації та подання документів.

Після того, як заявник принесе у школу копії та оригінали документів, отримає статус «Відхилено» або «Прийнято» щодо своєї заявки.

Зарахування дитини до школи

Порядок зарахування дитини до закладу освіти з використанням електронної черги:

Якщо станом на 31 травня поточного року кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), то не пізніше 1 червня зараховуються всі «Прийняті» в електронній черзі діти. Їх список оприлюднюється на офіційному сайті та інформаційному стенді школи. Якщо станом на 31 травня кількість поданих електронних заяв перевищує кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається відповідно до сформованої електронної черги. Якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність школи, ліцензійний обсяг початкової середньої освіти та нормативну наповнюваність класів, невідкладно на вибір батьків таких дітей запропонують перелік шкіл, максимально доступних і наближених до місця їх проживання. У випадку, якщо після зарахування дітей у школі залишаються вільні місця, інформація про них розмістять у дводенний термін на інформаційному стенді закладу та його веб-сайті (за відсутності - на веб-сайті департаменту освіти). Якщо один з батьків чи законних представників дитини звертається після 15 червня щодо зарахування до першого класу по території обслуговування, то за відсутності вільних місць у закладі на вибір батьків таких дітей запропонуть перелік шкіл, максимально доступних і наближених до місця їх проживання. Зарахування впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця в порядку надходження заяв про зарахування.

Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише відповідальний працівник департаменту освіти, працівник школи, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.