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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Харківській області на полюванні застрелили полтавського хірурга

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 788

 

Знайомий мисливець поцілив йому прямо у скроню

Колектив 2-ї міської клінічної лікарні полтавської міськради повідомив про трагічну загибель завідувача хірургічним відділенням Романа Ростовського.

«Майже 20 років життя Роман Ростовський віддав медицині та щоденній боротьбі за життя пацієнтів. У 2005 році його було прийнято на посаду лікаря-інтерну з хірургії Гадяцької районної лікарні з проходженням заочної частини інтернатури на базі 2-ї міської клінічної лікарні Полтави. У 2008 році отримав кваліфікацію магістра медицини з хірургії та був прийнятий на посаду лікаря-хірурга хірургічного відділення № 2 2-ї міської клінічної лікарні Полтави. З 2018 року мав найвищу кваліфікаційну категорію лікаря-хірурга. З 2020 року обіймав посаду завідувача хірургічним відділенням № 2, де й працював до останніх днів життя», — йдеться у некролозі.

 

Відомо, що медик загинув під час полювання у Харківській області. Його знайомий, житель міста Богодухів, поцілив лікарю із рушниці ІЖ МР 27 ЕМ 12 калібру у ліву скроню. В результаті отриманого поранення той помер на місці.

«Повідомлення про подію надійшло до поліції 26 грудня о 13.10. За адресою виїжджало керівництво ГУНП у Харківській області, слідчо-оперативна група, пересувна криміналістична лабораторія. Встановлено, що полювання проходило в урочищі біля Краснокутського лісництва. 40-річний мисливець вистрілив із власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 і випадково потрапив у 39-річного знайомого», — повідомили в пресслужбі харківської поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство з необережності) Кримінального кодексу України. Мисливцеві повідомили про підозру. Санкція статті — до 5 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: мисливці вбивство Полтава
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