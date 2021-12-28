До школи - за місцем проживання: як розподілили освітні заклади Кременчука

Нову систему освітніх округів розробили для того, щоб дотримуватися належної наповненості навчальних закладів
Територію Кременчука поділили на шість освітніх округів з двома центрами. За словами директора департаменту освіти Геннадія Москалика, це зробили для того, щоб дотримуватися належної наповненості навчальних закладів.
На запитання мера, чи всі заклади знаходяться в межах нормативних відстаней по пішій доступності, пан Москалик відповів:
Щодо Потоків, то проблем з підвозом учнів до навчального закладу директор департаменту не бачить.
Міський голова доручив пану Москалику промоніторити, скільки транспорту потрібно для організації перевезень, щоб дати дітям з віддалених мікрорайонів можливість без проблем дістатися школи.
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