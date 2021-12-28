До школи - за місцем проживання: як розподілили освітні заклади Кременчука

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 360 Коментарів: 2

Нову систему освітніх округів розробили для того, щоб дотримуватися належної наповненості навчальних закладів

Територію Кременчука поділили на шість освітніх округів з двома центрами. За словами директора департаменту освіти Геннадія Москалика, це зробили для того, щоб дотримуватися належної наповненості навчальних закладів.

- Так, наприклад, 5-й ліцей при спроможності набрати 2 класи набирав 6. Тепер цей округ розширений, і ті, хто зареєструвався першими, попадуть в ці 2 класи, інші можуть вибрати 1-шу, 27-му, 28-му школу - тобто, інші заклади, які знаходяться в цьому окрузі.

На запитання мера, чи всі заклади знаходяться в межах нормативних відстаней по пішій доступності, пан Москалик відповів:

- В нас є проблеми по Петрівці, де 1 садочок (там філіал 15-х школи, починаючи з 5-ого класу) і Потоки.

Щодо Потоків, то проблем з підвозом учнів до навчального закладу директор департаменту не бачить.

Міський голова доручив пану Москалику промоніторити, скільки транспорту потрібно для організації перевезень, щоб дати дітям з віддалених мікрорайонів можливість без проблем дістатися школи.