«Пирожок с пустотой» у дитсадку №25 став мірилом рейтингу мера Кременчука

У соцмережах гуляє фото пиріжка, який дістався дитині у садочку №25 замість новорічних цукерок, від яких кременчуцька освіта цьогоріч відмовилася.
«Ну да, нашим детям пирожок с пустотой - лучшее поздравление от мэра за все года. Вот интересно, что они там курят и кто автор всех этих гениальных идей?» - написала одна з мам.
«А к пирожку капустняк давали?» - з’явився чорний жарт з натяком на відому не святкову традицію.
Батьки обурені. І хоча ганебний пиріжок з порожнечею спекли кухарі, він «смаколик» навіть мірилом рейтингу мера – бо саме за ініціативи мерії цьогоріч заборонили подарункові набори.
Нагадаємо, ще раніше мер заявив, що солодких подарунків дітям цьогоріч не буде, пояснивши це карантинними обмеженнями та епідситуацією. Ми так і не зрозуміли, чому «епідситуація» дозволяє пиріжки, але не дозволяє запаковані цукерки. Тим часом батьки скаржаться, що в дитсадках навіть заборонили приносити й власні солодощі та постять фото з інших міст, де цукерки дітям роздавали.
Але варто зазначити, що не всім дітям дісталися такі злиденні.
У мережі з’явилося й фото пирога у дитсадку №13. Батьки пишуть, що діти дуже задоволені.