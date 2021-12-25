«Пирожок с пустотой» у дитсадку №25 став мірилом рейтингу мера Кременчука

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 308

У соцмережах гуляє фото пиріжка, який дістався дитині у садочку №25 замість новорічних цукерок, від яких кременчуцька освіта цьогоріч відмовилася.

«Ну да, нашим детям пирожок с пустотой - лучшее поздравление от мэра за все года. Вот интересно, что они там курят и кто автор всех этих гениальных идей?» - написала одна з мам. «А к пирожку капустняк давали?» - з’явився чорний жарт з натяком на відому не святкову традицію.

Батьки обурені. І хоча ганебний пиріжок з порожнечею спекли кухарі, він «смаколик» навіть мірилом рейтингу мера – бо саме за ініціативи мерії цьогоріч заборонили подарункові набори.

«Очень надеюсь, что народ в третий раз за него не проголосует», - пишуть про мера в батьківському чаті. І навіть припускають, що такі пиріжки стали розплатою батькам за мітинги під мерією.

Нагадаємо, ще раніше мер заявив, що солодких подарунків дітям цьогоріч не буде, пояснивши це карантинними обмеженнями та епідситуацією. Ми так і не зрозуміли, чому «епідситуація» дозволяє пиріжки, але не дозволяє запаковані цукерки. Тим часом батьки скаржаться, що в дитсадках навіть заборонили приносити й власні солодощі та постять фото з інших міст, де цукерки дітям роздавали.

Але варто зазначити, що не всім дітям дісталися такі злиденні.

У мережі з’явилося й фото пирога у дитсадку №13. Батьки пишуть, що діти дуже задоволені.











