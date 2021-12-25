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Кременчук, Полтавщина

Стало відомо, хто очолить Полтавську ОДА замість Олега Синєгубова

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 496

  

Президент України призначив Дмитра Луніна виконуючим обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Луніна виконуючим обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації. Про це 24 грудня повідомила пресслужба Офісу президента.

«Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича» - йдеться в указі.

Дмитро Лунін народився 1980 року в Харкові. У 2001 закінчив Харківський політехнічний інститут. З 2003 по 2019 рік працював у сфері торгівлі. З грудня 2019 року - перший заступник голови Полтавської ОДА. 

Сам пан Лунін так написав про своє призначення:

- Вдячний Президенту України Володимиру Зеленському за довіру, що призначив мене т.в.о голови Полтавської обласної державної адміністрації. Буду й надалі втілювати ідеї та проєкти, започатковані Олегом Синєгубовим та визначені Стратегією розвитку Полтавської області, щоб розвивати регіон, покращувати інфраструктуру, якість наданих послуг.

Раніше колишній голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив на своєму Telegram-каналі про те, що тепер очолить Харківську ОДА. 

Він подякував команді Полтавської Облдержадміністрації, Райдержадміністрації, територіальним громадам та всім, з ким працював.  

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: виконуючий обов'язки призначення
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