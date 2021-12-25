Стало відомо, хто очолить Полтавську ОДА замість Олега Синєгубова

Президент України призначив Дмитра Луніна виконуючим обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації
Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Луніна виконуючим обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації. Про це 24 грудня повідомила пресслужба Офісу президента.
Дмитро Лунін народився 1980 року в Харкові. У 2001 закінчив Харківський політехнічний інститут. З 2003 по 2019 рік працював у сфері торгівлі. З грудня 2019 року - перший заступник голови Полтавської ОДА.
Сам пан Лунін так написав про своє призначення:
Раніше колишній голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив на своєму Telegram-каналі про те, що тепер очолить Харківську ОДА.
Він подякував команді Полтавської Облдержадміністрації, Райдержадміністрації, територіальним громадам та всім, з ким працював.