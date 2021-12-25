Нову систему бойових нагород затвердили в ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний затвердив нову систему бойових нагород в Збройних Силах України. Він подякував авторам розробленої системи нагород та висловив сподівання, що сьогоднішня подія стане історичною для української армії, повідомляє АрміяInform.
Один із авторів нагородного проєкту художник Олексій Руденко зауважив, що нагородна система силових структур, яка існували на момент збройної агресії Росії, не була пристосована для заохочення під час бойових дій.
Він звернув увагу присутніх, що до нової системи переважно увійшли відзнаки-хрести.
Зокрема, Золотий хрест стане «сержантською» нагородою, Срібний - офіцерською, а Сталевий, у вигляді бойової частини пірнача, - відзнакою героїв-командувачів, - додав художник.
Автор відзначив, що статутом нагороди передбачається носіння лише однієї відзнаки, тоді як під час отримання наступної на неї кріпитиметься «дубова гілка». Цікаво, що вперше це стосуватиметься й колодок відзнак: їхній розмір трохи збільшиться, від 24 до 30 мм, а під час отримання наступної нагороди буде застосовуватися така саме, але з мініатюрною «гілочкою».
За словами генерала Залужного, він пишається тим, що така чудова подія відбулася, коли він був Головнокомандувачем ЗСУ.