На Полтавщині поліцейський офіцер допоміг літній жінці з переохолодженням

Виявилося, що вона мешкала в погано опалюваному будинку, тому поліцейський знайшов їй нову домівку у «Будинку милосердя»
На Полтавщині поліцейський офіцер Олександр Диченко допоміг знайти прихисток літній жінці з переохолодженням, яка мешкала в погано опалюваному будинку. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.
Офіцер Миргородської тергромади Олександр Диченко виявив змерзлу жінку на одній з вулиць села Хомутець Миргородського району. Він пригадує:
Офіцер викликав «швидку», оскільки розумів, що залишатися в таких умовах небезпечно для життя. Літню жінку ушпиталили спочатку до реанімаційного відділення центральної районної лікарні з діагнозом «переохолодження», потім – перевели до неврології до повного одужання.
Поки жінка була під наглядом лікарів, Олександр Диченко підшукував комфортний заклад, в якому б вона отримала належний догляд. Руку допомоги простягла громадська організація «Всеукраїнський рух «Будинок милосердя», розташована в селі Трояни Полтавського району.
За підтримки сільради поліцейський зібрав речі першої потреби та одяг для опікуваної й привіз її до «Будинку милосердя», який стане для неї затишною домівкою.