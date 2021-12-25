На Полтавщині поліцейський офіцер допоміг літній жінці з переохолодженням

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 70

Виявилося, що вона мешкала в погано опалюваному будинку, тому поліцейський знайшов їй нову домівку у «Будинку милосердя»

На Полтавщині поліцейський офіцер Олександр Диченко допоміг знайти прихисток літній жінці з переохолодженням, яка мешкала в погано опалюваному будинку. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Офіцер Миргородської тергромади Олександр Диченко виявив змерзлу жінку на одній з вулиць села Хомутець Миргородського району. Він пригадує:

- 13 грудня я отримав інформацію від інспекторки громади про змерзлу мешканку села Хомутець. Негайно «прилетів» до населеного пункту й побачив на вулиці заціпенілу від холоду літню жінку. Я допоміг їй сісти в салон службового автомобіля, а коли вона зігрілася, довіз до її будинку. Зайшов до оселі й остовпів – здавалося, що на вулиці тепліше, ніж в приміщенні.

Офіцер викликав «швидку», оскільки розумів, що залишатися в таких умовах небезпечно для життя. Літню жінку ушпиталили спочатку до реанімаційного відділення центральної районної лікарні з діагнозом «переохолодження», потім – перевели до неврології до повного одужання.

Поки жінка була під наглядом лікарів, Олександр Диченко підшукував комфортний заклад, в якому б вона отримала належний догляд. Руку допомоги простягла громадська організація «Всеукраїнський рух «Будинок милосердя», розташована в селі Трояни Полтавського району.

За підтримки сільради поліцейський зібрав речі першої потреби та одяг для опікуваної й привіз її до «Будинку милосердя», який стане для неї затишною домівкою.