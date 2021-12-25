На турнірі пам’яті легенди «Динамо» виступив «Кремінь» 2011

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 345

Вихованці Євгена Маринича «Кремінь» 2011 виступив на Всеукраїнському дитячому футбольному турнірі пам’яті Євгена Рудакова. Змагання проходили у Києві з 13 до 16 грудня в критому манежі Навчально-тренувальної бази ФК «Динамо» Київ (Конча-Заспа).

40 кращих команд України, суперові фінали, неймовірні результати поєдинків, жага до перемоги, максимальні швидкості, шалена самовіддача юних футболістів та інтрига до останньої секунди.

Учасників турніру поділені на 8 груп по 5 команд. Після групового етапу команди, які зайняли перші місця в групах, сформували Golden League, а команди з другого місця потрапили до Silver League.

«Кремінь» грав у групі F, де наші хлопці вийшли у Golden League з першого місця. Вихованці Євгена Маринича перемогли ДЮСШ-14 Київ з рахунком – 1:0, «Чемпіон» – 4:1, «Єврошпон» – 3:1 та поступився «Руху» – 0:1.

У Золотій лізі ним хлопцям не вдалося здолати суперників: «Локомотив» (2:0), «Восход» (1:2), «Динамо» (1:0). У підсумку «Кремінь» увійшов у десятку кращих команд турніру посів 8 місце у Golden League.