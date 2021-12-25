У Кременчуці урочисто відкрили Центр Дія.Бізнес: для чого він потрібен

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24 грудня 2021 року Міністерство цифрової трансформації України офіційно відкрило центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Кременчуці. Дія.Бізнес - це масштабний національний проєкт із розвитку підприємництва від Міністерства цифрової трансформації. Головна мета цього проєкту - щоб кількість бізнесів в Україні зростала.

Які можливості для підприємців?

У новій, сучасній та просторій локації площею 160 квадратних метрів надаватимуть корисні послуги місцевим підприємцям: від безоплатних консультацій і бізнес-подій до пошуку інвесторів та тестування продукту на pop-up локації перед виходом на ринок.

Де знайти?

Центр Дія.Бізнес розташований на 5-му поверсі ТРК «Галактика» (м. Кременчук, вул. Соборна, 21).

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан:

- Побудувати країну підприємців - одна із цілей Мінцифри. Адже розвинений малий та середній бізнес є запорукою розвитку країни. Тому ми створюємо інфраструктуру підтримки підприємців у регіонах, не тільки в обласних центрах, але й у менших містах.

Юлія Цибульська, ініціаторка створення Дія.Бізнес у Кременчуці, засновниця освітнього хабу INSHA OSVITA та IT-компанії UNIYA:

- Центр Дія.Бізнес дасть поштовх для розвитку малого та середнього бізнесу в Кременчуці. Ми допоможемо, підтримаємо, підкажемо, одно слово, зробимо все, щоб підприємці Кременчуку були успішними, масштабували свій бізнес і виходили на нові ринки.

Прокоментував відкриття Центру Дія.Бізнес і Святослав Сенюта, старший директор, керівник департаменту взаємодії з органами державної влади Visa в Україні, Грузії, країнах СНД та Південно-Східної Європи:

- Як стратегічний партнер Мінцифри та команди Дія.Бізнес, ми у Visa раді вкотре долучитися до розвитку мережі консультаційних центрів для українських підприємців Дія.Бізнес, що поступово охоплює всю країну. Малий бізнес в Україні створює близько семи мільйонів робочих місць. Тому дуже важливо об’єднувати зусилля і підтримувати підприємців, особливо мікропідприємництво на старті їхньої роботи. Ми вітаємо відкриття нового центру Дія.Бізнес у Кременчуці та переконані, що він стане важливою платформою, точкою старту й точкою зростання для підприємців міста та регіоную