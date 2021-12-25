У селі Устимівка 39-річний пішохід загинув внаслідок ДТП

Водій транспортного засобу, що збив пішохода, зник з місця ДТП. Наразі його розшукують правоохоронці
Пресслужба поліції Полтавщини повідомила, що 24 грудня близько 22.30 до поліції надійшло інформація, що в селі Устимівка Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.
Приїхавши в Устимівку, правохоронці виявили тіло 39-річного місцевого чоловіка, який загинув на місці від тілесних ушкодженнь. Водій невстановленого транспортного засобу, що збив пішохода, зник з місця ДТП.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи по встановленню водія та транспортного засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди.
Правоохоронці звертаються до громадян, які могли стали свідками або володіють будь – якою інформацією стосовно даної події, повідомити до поліції за номерами: