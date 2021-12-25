1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Надзвичайні новини, Полтавщина

У селі Устимівка 39-річний пішохід загинув внаслідок ДТП

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 579

 

Водій транспортного засобу, що збив пішохода, зник з місця ДТП. Наразі його розшукують правоохоронці

Пресслужба поліції Полтавщини повідомила, що 24 грудня близько 22.30 до поліції надійшло інформація, що в селі Устимівка Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.
Приїхавши в Устимівку, правохоронці виявили тіло 39-річного місцевого чоловіка, який загинув на місці від тілесних ушкодженнь. Водій невстановленого транспортного засобу, що збив пішохода, зник з місця ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи по встановленню водія та транспортного засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди.
Правоохоронці звертаються до громадян, які могли стали свідками або володіють будь – якою інформацією стосовно даної події, повідомити до поліції за номерами:

  • (099) 112-86-73;
  • (098) 739-26-30;
  • 102 або будь-яким зручним для вас способом.


0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ДТП пішохід
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх