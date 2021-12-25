Рятувальники попередили кременчужан про небезпеку крихкого льоду

Із зимовою прохолодою та снігом на водоймах з'являється небезпека: тонкий і крихкий лід. За такої погоди, яка наразі в Кременчуці та Кременчуцькому районі на річках і озерах необхідно бути особливо обережними. Рятувальники звертаються до всіх батьків: розповідайте своїм дітям, що на кригу виходити заборонено! Не дозволяйте дітям виходити без дорослих до води! Особливу небезпеку у місті Кременчук становить річка Сухий Кагамлик. Вона швидко замерзає вночі, проте на ранок лід крихкий та тонкий для виходу.
Рятувальники нагадують правила безпечної поведінки на льоду.
1. Лід становить небезпеку:
2. Особливо обережно спускайтесь з берега:
3. Рибалкам, які виходять на лід, варто пам’ятати, що зимова підлідна ловля риби потребує суворого дотримання правил безпеки:
Пам'ятайте – вирушати на водойми поодинці небезпечно!
Міцність льоду не можна перевіряти ударом ноги! Пропонується перевіряти палицею. Якщо після першого удару палицею на ньому з'являється вода, лід пробивається, негайно повертайтесь на те місце звідки ви прийшли. Причому перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від льоду.
Рятувальники наполегливо радять не виходити на лід!