Рятувальники попередили кременчужан про небезпеку крихкого льоду

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 221

Із зимовою прохолодою та снігом на водоймах з'являється небезпека: тонкий і крихкий лід. За такої погоди, яка наразі в Кременчуці та Кременчуцькому районі на річках і озерах необхідно бути особливо обережними. Рятувальники звертаються до всіх батьків: розповідайте своїм дітям, що на кригу виходити заборонено! Не дозволяйте дітям виходити без дорослих до води! Особливу небезпеку у місті Кременчук становить річка Сухий Кагамлик. Вона швидко замерзає вночі, проте на ранок лід крихкий та тонкий для виходу.

Рятувальники нагадують правила безпечної поведінки на льоду.

1. Лід становить небезпеку:

біля стоків води;

у місцях із швидкою течією;

поблизу виступаючого над поверхністю очеретом, кущів та трави;

у місцях із теплими стічними водами;

у м’ясцях покритих товстим шаром снігу.

2. Особливо обережно спускайтесь з берега:

лід може нещільно з’єднуватися із сушею;

можливі тріщини;

під льодом може бути повітря.

3. Рибалкам, які виходять на лід, варто пам’ятати, що зимова підлідна ловля риби потребує суворого дотримання правил безпеки:

не пробивайте поруч багато лунок;

не збирайтесь великими групами на одному місці;

не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега;

завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 м;

тримайте поруч із лункою дошку або велику гілку.

Пам'ятайте – вирушати на водойми поодинці небезпечно!

Міцність льоду не можна перевіряти ударом ноги! Пропонується перевіряти палицею. Якщо після першого удару палицею на ньому з'являється вода, лід пробивається, негайно повертайтесь на те місце звідки ви прийшли. Причому перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від льоду.

Рятувальники наполегливо радять не виходити на лід!