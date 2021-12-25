В Україні ПЛР-тестування будуть проводити двічі, аби визначити штам «Омікрон»

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 316

Водночас для пацієнта це не буде мати ніякого значення, адже процес буде відбуватися за межами поставленого діагнозу

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін 24 грудня розповів в інтерв'ю «Укінформ» про нові підходи, які застосують під час лабораторної діагностики. Так, ПЛР-тестування планують проводити двічі.

- Невдовзі на рівень регіонів будуть поставлені спеціальні ПЛР тест-системи на визначення штаму Дельта. Планується близько 4,5 тис. тест-систем, кожна з яких розрахована на 96 досліджень. Вони будуть розподілені пропорційно до кількості населення в областях. Спочатку буде проводитися звичайне ПЛР-тестування для підтвердження діагнозу, потім наступне ПЛР-дослідження для підтвердження або спростування Дельти. Якщо буде підтверджена Дельта, то зразок не буде надсилатися далі на секвенування, щоб ми не витрачали ані реагенти, ані час. Якщо Дельта не підтверджена, то тоді такий зразок направляється на повне секвенування. Тобто ми будемо виходити методом виключення і за рахунок цього більш оперативно отримуватимемо інформацію про циркуляцію штаму, - розповідає пан Кузін.

Водночас для пацієнта це не буде мати ніякого значення, адже процес буде відбуватися за межами поставленого діагнозу. Пацієнт отримує встановлений діагноз, здавати зразки буде один раз, а досліджуватися вони будуть двічі. Усі ці процедури відбуватимуться після того, як пацієнт здав свій аналіз один раз. Далі він отримає або підтвердження, або спростування свого діагнозу.