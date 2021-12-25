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У центрі Кременчука сталося ДТП за участі КІА та Renault

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 357

 

На місці аварії працювала патрульна поліція.

25 грудня на перехресті вулиць Івана Мазепи та Небесної Сотні близько 12.00 не змогли роз'їхатися КІА та Renault.

На місці працювали патрульні.

Подробиці аварії наразі з'ясовуються.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ДТП поліція
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