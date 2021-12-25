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Любовний трикутник, історія Русі та багатство: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 128

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Ніна Фіалко «Ріка життя»

У цьому романі письменниця розповідає про життя двох подруг, долі котрих сплелись у любовному трикутнику. Маючи різні характери, виховуючись у різних сім’ях, до свого щастя ці жінки йшли різними шляхами. Одна з них для досягнення своєї мети знехтувала дружбою. За що і була жорстоко покарана. Інша – вірила, що кожна людина має свою долю, яка неодмінно її знайде. Як складуться їхні долі, ви дізнаєтесь, прочитавши книгу.

Микола Хомич «Територія брехні»

Цей історичний детектив, написаний у кращих традиціях цього жанру, розкриває маловідомі сторінки давньої української історії. Київська Русь ХІ століття. Князь Володимир і Рогнеда, Ярослав Мудрий і його наречена Інгігерда. Наскільки правдиво відображені події у минулого в літописах і скандинавських сагах?

Герої роману – наші сучасники. Випадкова зустріч змушує їх зануритися в тисячолітню таємницю. Бажання докопатися до правди минулого несподівано розкриває загадки їхнього особистого життя. Минуле нікуди не зникло.

  
 

Роберт Кіосакі «Багатий тато, бідний тато»

Ця книга є бестселером в багатьох країнах світу уже не перший рік. Це книга про відповідальність, яку ви несете за свої фінансові справи, і про те, як збільшувати своє багатство за рахунок керування грішми. Вона допоможе дізнатися про те, як потрібно навчати дітей розпоряджатися грошима, щоб у майбутньому вони мали фінансовий успіх.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: книги библиотека обзор
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