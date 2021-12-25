Любовний трикутник, історія Русі та багатство: що новенького почитати кременчужанам

Микола Хомич «Територія брехні»

Цей історичний детектив, написаний у кращих традиціях цього жанру, розкриває маловідомі сторінки давньої української історії. Київська Русь ХІ століття. Князь Володимир і Рогнеда, Ярослав Мудрий і його наречена Інгігерда. Наскільки правдиво відображені події у минулого в літописах і скандинавських сагах?

Герої роману – наші сучасники. Випадкова зустріч змушує їх зануритися в тисячолітню таємницю. Бажання докопатися до правди минулого несподівано розкриває загадки їхнього особистого життя. Минуле нікуди не зникло.