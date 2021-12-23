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Кременчук

Кременчуцький центр «Дія.Бізнес» офіційно відкриють 24 грудня у ТРК «Галактика»

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 290

 

Тут надаватимуть корисні послуги місцевим підприємцям: від безоплатних консультацій і бізнес-подій до пошуку інвесторів та тестування продукту на pop-up-локації

У Кременчуці 24 грудня об 11.00 відкриють центр «Дія.Бізнес». За інформацією Мінцифри, це вже 11-й такий центр в країні.

У новій, сучасній та просторій локації площею 160 квадратних метрів надаватимуть корисні послуги місцевим підприємцям: від безоплатних консультацій і бізнес-подій до пошуку інвесторів та тестування продукту на pop-up-локації перед виходом на ринок.

Центр «Дія.Бізнес» розташований на 5-му поверсі ТРК «Галактика», що на вулиці Соборній, 21. 

У церемонії урочистого відкриття візьмуть участь представники Мінцифри, перші особи міста та області, а також керівники кременчуцьких підприємств. Модераторкою заходу стане Юлiя Цибульська - ініціаторка створення «Дія.Бізнес» у Кременчуці, засновниця освітнього хабу INSHA OSVITA та IT-компанії UNIYA.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Дія.Бізнес відкриття діджиталізація Мінцифри
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