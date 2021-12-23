Кременчуцький центр «Дія.Бізнес» офіційно відкриють 24 грудня у ТРК «Галактика»

Тут надаватимуть корисні послуги місцевим підприємцям: від безоплатних консультацій і бізнес-подій до пошуку інвесторів та тестування продукту на pop-up-локації
У Кременчуці 24 грудня об 11.00 відкриють центр «Дія.Бізнес». За інформацією Мінцифри, це вже 11-й такий центр в країні.
У новій, сучасній та просторій локації площею 160 квадратних метрів надаватимуть корисні послуги місцевим підприємцям: від безоплатних консультацій і бізнес-подій до пошуку інвесторів та тестування продукту на pop-up-локації перед виходом на ринок.
Центр «Дія.Бізнес» розташований на 5-му поверсі ТРК «Галактика», що на вулиці Соборній, 21.
У церемонії урочистого відкриття візьмуть участь представники Мінцифри, перші особи міста та області, а також керівники кременчуцьких підприємств. Модераторкою заходу стане Юлiя Цибульська - ініціаторка створення «Дія.Бізнес» у Кременчуці, засновниця освітнього хабу INSHA OSVITA та IT-компанії UNIYA.
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