Як не перетворити оселю на згарище: новорічні рекомендації від рятувальників

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради нагадує про дотримання елементарних правил під час святкування Нового року.
Перш за все, ялинку слід розмістити на стійкій основі: на підставці, у посудині з піском, так, щоб вона не перешкоджала виходу з приміщення, знаходилася на відстані не менше пів метра від систем опалення, телевізорів, приймачів, легкозаймистих матеріалів.
Для прикрашення ялинки варто застосовувати електричні гірлянди тільки промислового виготовлення. Лампи та гірлянди треба надійно закріпити. Обов'язково перевіряйте справність електричного дроту, його ізоляцію, адже хвоя легкозаймиста. В разі, якщо ж ви помітили якусь несправність гірлянди (з'явилося миготіння лампочок, іскріння, сильне нагрівання проводу тощо), негайно вимкніть її.
Чого категорично не можна робити:
Якщо ж помітили ознаки пожежі - не панікуйте. Спочатку подивіться, що горить. Якщо це гірлянда - негайно вимкніть її з розетки. Якщо ялинка вже запалала - вимкніть гірлянди, використайте первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники). У разі їх відсутності візьміть ковдру, покривало, намочіть їх у воді й накрийте ялинку або просто залийте її водою. Якщо ж самі не в змозі впоратися з джерелом загоряння, викличте службу порятунку за номером «101».
Рятувальники закликають батьків в жодному разі не залишати сірники, запальнички, бенгальські вогники та інші піротехнічні засоби у легкодоступних для дітей місцях, не дозволяти малюкам бавитися з такими речами.
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