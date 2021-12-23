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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» 2008 у серії пенальті став переможцем Новорічного кубку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 13

 

Вітаємо наших спортсменів

На стадіоні «Кремінь-Арена» 21 грудня відбулися змагання з футболу Новорічний кубок МФК «Кремінь» серед гравців 2008 року народження. До нашого міста з’їхалися команди з Полтави та Черкас: «Кремінь», «Ворскла» та «Молодь» з Полтави, а також «Дніпро-80» Черкаси.

Напередодні змагань Кременчук вхурделило, а покриття стадіону накрило снігом. Адміністрація, тренери, батьки та футболісти «Кремінь» 2008 у терміновому порядку взялися розчищати стадіон. За дві години вдалося побороти наслідки негоди.

Проте це не всі сюрпризи, які підготувала зима. Суперник з Черкас ледь добрався до Кременчука. «З корабля на бал» довелося «дніпрянам» вриватися у боротьбу, проте хлопці завдали клопоту суперникам як у півфіналі, так і в боротьбі за кубок.

У півфінальних протистояннях «Кремінь» переміг «Молодь» з рахунком – 1:0, а «Дніпро-80» здолала «Ворсклу» у серії пенальті - 1:1 (5:4 пен). У боротьбі за бронзові нагороди на полі зійшлися дві полтавські команди. Тут сильнішою була «Ворскла», яка у другому таймі двічі вразила ворота «Молоді».

Запеклою вийшла фінальна зустріч «Кременя» та «Дніпро-90». Лише у другому таймі «Кремінь» з пенальті відкрив рахунок, але за кілька хвилин черкасці ефектно зрівняли рахунок. Долю переможця вирішувала серія 11-метрових. З рахунком 4:2 сильнішим був «Кремінь», який став переможцем та володарем Новорічного кубку МФК «Кремінь».

Кращими гравцями Новорічного кубку у своїх командах стали:

  • Максим Дулькевич («Молодь»);
  • Даніл Мельников («Ворскла»);
  • Матвій Ільїн («Дніпро-80»);
  • Тимур Бабич («Кремінь»).

Кращий гравець турніру – Данило Гажалов («Кремінь»).

«Отримали необхідну ігрову практику»: тренер Антон Диндіков 

Тренер «Кременя» 2008 Антон Диндіков (на фото праворуч) після Новорічного кубку МФК «Кремінь» розповів, як боролися зі стихією та поділився враженнями від змагань. 

 

- Враження від турніру чудові. Провели турнір не дивлячись на мороз. Ми дві години зранку чистили сніг. Красно дякую хлопцям 2008 року народження та батькам. Усі гуртом ми змогли почистити сніг і підготувати поле до турніру.

Команди на турнірі підібралися дуже хороші, які представляють Вищу лігу ДЮФЛУ. 

Усі ігри пройшли цікаво, точилася боротьба, всі ігри були приблизно рівні, без розгромних рахунків. 

Й великий плюс, що у грудні ми змогли зіграти дві гри, щоб хлопці знаходилися у тонусі. Ми три тижні відпочивали, ні з ким не грали, а зараз отримали необхідну ігрову практику. Новорічний кубок – це додаткова мотивація, адже це не товариські ігри – точилася боротьба за кубок та медалі.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: МФК «Кремінь»
Теги: футбол Кремінь
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