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Здорова альтернатива цукеркам: чим пригостити малюків на свята

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 166 Коментарів: 1

 

Обрати смаколики, які можуть бути водночас смачними й корисними, допоможуть рекомендації від МОЗ

Наближаються зимові свята, і багато хто замислюється про те, якими корисними солодощами замінити цукерки. Адже для малечі солодощі давно стали традиційним доповненням подарунків на зимові свята. Обрати смаколики, які можуть бути водночас смачними й корисними, допоможуть рекомендації від МОЗ.

Ви можете замінити шоколадні цукерки на пастилу, приготовану без додавання цукру, а льодяники — на сухофрукти. Замість головного напою багатьох дитячих свят — пакетованого соку — краще дати малечі натуральний морс, узвар чи ягідно-фруктовий чай. 

Уникайте продуктів харчування промислового виробництва, смаженої їжі: пончиків та пиріжків.

Замість магазинних бісквітів, печива та крекерів, що місять чимало барвників і консервантів, знайдіть найпростіший рецепт — і приготуйте вдома. Морквяний пиріг, бананове печиво, пудинг із насіння чіа або льону, яблука, запечені з корицею, домашнє морозиво з йогурту або сорбет із ківі. Це не тільки смачно, а й корисно — якщо не захоплюватися цукром.

Обов’язково знайдіть місце у святковому подарунку для свіжих сезонних фруктів: мандаринів, хурми, яблук і груш пізніх сортів, апельсинів. Вони багаті на клітковину, вітаміни та антиоксиданти.

Кілька загальних рекомендацій:

  • Перш ніж купувати солодкі новорічні подарунки, зауважте, що дітям до двох років краще взагалі не вживати солодкого.
    Льодяники і карамельки не становлять жодної користі, а крім цукру можуть містити барвники, консерванти та ароматизатори. Тому такі продукти взагалі варто виключити з раціону дитини. До того ж вони шкідливі для зубів та ними легко вдавитися.
  • Не варто застосовувати практику заохочення цукерками. Так можна сформувати у дитини шкідливу звичку. Краще замінити солодощі чимось, що спонукає до творчості чи ігор.
  • Важливо контролювати якість і кількість споживаних дитиною солодощів. Водночас не потрібно робити з них «забороненого плоду» й повністю виключати з раціону. Бо як говорить приказка, чого не вільно, те й кортить.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: цукерки солодощі дитина користь
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Коментарі: 1

583
1
Туся:
Сьогодні, 16:15

раз на рік можна себе побалувати.


0 0

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