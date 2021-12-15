Здорова альтернатива цукеркам: чим пригостити малюків на свята

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 166 Коментарів: 1

Обрати смаколики, які можуть бути водночас смачними й корисними, допоможуть рекомендації від МОЗ

Наближаються зимові свята, і багато хто замислюється про те, якими корисними солодощами замінити цукерки. Адже для малечі солодощі давно стали традиційним доповненням подарунків на зимові свята. Обрати смаколики, які можуть бути водночас смачними й корисними, допоможуть рекомендації від МОЗ.

Ви можете замінити шоколадні цукерки на пастилу, приготовану без додавання цукру, а льодяники — на сухофрукти. Замість головного напою багатьох дитячих свят — пакетованого соку — краще дати малечі натуральний морс, узвар чи ягідно-фруктовий чай.

Уникайте продуктів харчування промислового виробництва, смаженої їжі: пончиків та пиріжків.

Замість магазинних бісквітів, печива та крекерів, що місять чимало барвників і консервантів, знайдіть найпростіший рецепт — і приготуйте вдома. Морквяний пиріг, бананове печиво, пудинг із насіння чіа або льону, яблука, запечені з корицею, домашнє морозиво з йогурту або сорбет із ківі. Це не тільки смачно, а й корисно — якщо не захоплюватися цукром.

Обов’язково знайдіть місце у святковому подарунку для свіжих сезонних фруктів: мандаринів, хурми, яблук і груш пізніх сортів, апельсинів. Вони багаті на клітковину, вітаміни та антиоксиданти.

Кілька загальних рекомендацій: