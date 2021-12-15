Уряд продовжив термін адаптивного карантину

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Він триватиме до 31 березня 2022 року

Уряд продовжив термін адаптивного карантину на території нашої країни – він триватиме до 31 березня 2022 року. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Полтавська область зараз перебуває у жовтій зоні епіднебезпеки.

У межах жовтого рівня забороняється:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;

робота закладів освіти, в яких вакцинували менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення. Термін дії «жовтого» сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.