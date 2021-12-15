Уряд продовжив термін адаптивного карантину на території нашої країни – він триватиме до 31 березня 2022 року. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Полтавська область зараз перебуває у жовтій зоні епіднебезпеки.
У межах жовтого рівня забороняється:
Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:
Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення. Термін дії «жовтого» сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.
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