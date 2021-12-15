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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Уряд продовжив термін адаптивного карантину

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 1

 

Він триватиме до 31 березня 2022 року

Уряд продовжив термін адаптивного карантину на території нашої країни – він триватиме до 31 березня 2022 року. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Полтавська область зараз перебуває у жовтій зоні епіднебезпеки.

У межах жовтого рівня забороняється:

  • відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
  • робота закладів освіти, в яких вакцинували менше 100% персоналу;
  • проведення масових заходів; 
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів: 

  • «жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
  • «зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
  • іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення. Термін дії «жовтого» сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: pon.org.ua
Теги: карантин обмеження вакцинація
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