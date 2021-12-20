«Такі пісочниці – це позаминуле сторіччя»: що робити з дозвіллям найменших кременчужан

До редакції «Телеграфа» звернувся мешканець кварталу 287 Максим. Чоловік розповів, що у його дворі знаходилися дві пісочниці. Спочатку прибрали одну, а через будівництво спортивного майданчика за програмою президента Зеленського – прибрали другу.
«ТелеграфЪ» після засідання виконкому поцікавився у міського голови Віталія Малецького, що робити мешканцям мікрорайону, чи можливо повернути пісочницю для найменших кременчужан, які живуть у мікрорайоні 287.
За його словами, подібну пісочницю мають прибрати у дворі на вулиці Манагарова.
Віталій Малецький спочатку запропонував мешканцям району долучитися до «Громадського бюджету» й винести встановлення пісочниці до проєкту, проте згодом сказав, що спробують долучити депутатів, щоб знайшли кошти на встановленні пісочниці для найменших кременчужан.
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