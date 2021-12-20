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«Такі пісочниці – це позаминуле сторіччя»: що робити з дозвіллям найменших кременчужан

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 411

 

Ще одну пісочницю приберуть на Манагарова

До редакції «Телеграфа» звернувся мешканець кварталу 287 Максим. Чоловік розповів, що у його дворі знаходилися дві пісочниці. Спочатку прибрали одну, а через будівництво спортивного майданчика за програмою президента Зеленського – прибрали другу.

У Кременчуці в кварталі 287 відкрили спортивний майданчик
- Хороший спортивний майданчик, але що робити найменшим мешканцям мікрорайону? Сусіди неодноразово зверталися за допомогою, щоб повернули пісочницю, але результату немає, - запитав чоловік.

«ТелеграфЪ» після засідання виконкому поцікавився у міського голови Віталія Малецького, що робити мешканцям мікрорайону, чи можливо повернути пісочницю для найменших кременчужан, які живуть у мікрорайоні 287.

- Костянтин Терещенко (ексдепутат Кременчуцької міської рада, а зараз член виконкому – ред.) прохав прибрати ті пісочниці роки три тому. Ці пісочниці були бетонні (фото подібної пісочниці на вул. Манагарова зображене на фото зверху – ред.), бетонні були слоники та грибочки, які у будь-який момент могли втратити стійкість. Ми все аварійне у цих дворах прибрали. Однозначно такі пісочниці не мають бути на дитячих майданчиках. Вони є травмонебезпечними й це позаминуле сторіччя, - відповів міський голова Віталій Малецький.

За його словами, подібну пісочницю мають прибрати у дворі на вулиці Манагарова.

Віталій Малецький спочатку запропонував мешканцям району долучитися до «Громадського бюджету» й винести встановлення пісочниці до проєкту, проте згодом сказав, що спробують долучити депутатів, щоб знайшли кошти на встановленні пісочниці для найменших кременчужан.

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Автор: Альона Душенко
Теги: пісочниця спортивний майданчик скарга
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