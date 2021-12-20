У Кременчуці троє людей намагалися вкрасти стовп для сушіння білизни

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19 грудня поліцейські отримали повідомлення від небайдужих містян про те, що на вулиці Лейтенанта Покладова відбувається крадіжка. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Прибувши на місце виклику, інспектори побачили трьох людей, які намагалися вкрасти металевий стовп для сушіння білизни. Поліцейські передали ймовірних крадіїв слідчім, які приїхали на місце для встановлення усіх обставин.

Поліція дякує свідомим громадянам за їхню пильність та небайдужість.