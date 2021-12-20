Кременчуцьке ШРБУ купить собі «під ялинку» два самоскида МАЗ за 3,8 млн грн

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 42 Коментарів: 1

Тендер з сумнівною конкуренцією провели, договір може бути укладений якраз до Нового року

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» придбає два самоскиди МАЗ 5550С3 за 3 млн 815,4 тис грн.

Тендер відбувся 16 грудня. Переможцем визначено ТОВ «Торговий дім «Альфатекс». За законом, дається 10 днів на оскарження результатів (якщо таке буде), тобто укладення договору очікується 26 грудня – фактично якраз «під ялинку». Закупівля передбачає два автомобілі-самоскиди із такими основними параметрами МАЗ (або еквівалент): вантажопідйомністю 12 т і класом двигуна не нижче «Євро-5». Одна з вантажівок – з відвалом для снігу. Інформація розміщена у Prozorro.

Конкурент у «Альфатекса», який останнім часом найчастіше постачає техніку кременчуцьким комунальникам, був усього один – ТОВ «Укр Трак». Конкуренція на тендері видається дуже сумнівною. Обидві компанії запропонували техніку одного і того ж виробника – і обидва є дилерами МАЗу.

Жоден з «конкурентів» під час аукціону не знижував ціну, при цьому ТОВ «Укр Трак» запропонував ціну, що дорівнює очікуваній вартості закупівель – 3 млн 930 тис грн, що саме по собі від початку ставить під сумнів те, що підприємство збиралося вигравати тендер. Крім цього, завантажені ним документи не розпаковуються з архіву. Відтак, маємо (якщо й не змову) суто технічного учасника.

Та оскільки переможцем (із, безумовно, нижчою ціною) визначений «Альфатекс», то й до дослідження пакету документів його конкурента не переходили.

До речі, якраз у день тендеру сесія внесла зміни до Програми ШРБУ, передбачивши підприємству гроші на автомобілі, на які того ж дня пройшов аукціон.