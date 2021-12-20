СДЮШОР підтвердила вищу кваліфікаційну категорію

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Наприкінці минулого тижня у Полтаві прийняли рішення про підтвердження вищої кваліфікаційної категорії Кременчуцькій спортивній дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву. Про це на зборах Федерації боксу Кременчука повідомив керівник СДЮШОР Олег Гончар.

За його словами, вищу категорію продовжили ще на два роки. До 2025 року тренерський штаб, спортсмени та керівництво будуть зберігати й примножувати високий статус школи. Цікаво, що таких шкіл, з високою категорію, у Полтавській області всього дві.