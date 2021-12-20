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Кременчук, Спорт

СДЮШОР підтвердила вищу кваліфікаційну категорію

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 292

 

Рішення прийняли наприкінці минулого тижня

Наприкінці минулого тижня у Полтаві прийняли рішення про підтвердження вищої кваліфікаційної категорії Кременчуцькій спортивній дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву. Про це на зборах Федерації боксу Кременчука повідомив керівник СДЮШОР Олег Гончар.

За його словами, вищу категорію продовжили ще на два роки. До 2025 року тренерський штаб, спортсмени та керівництво будуть зберігати й примножувати високий статус школи. Цікаво, що таких шкіл, з високою категорію, у Полтавській області всього дві.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс
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